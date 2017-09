Para eles, Passos “é e continuará a ser o primeiro-ministro”

Um jantar-comício de campanha eleitoral pode ser cruel. Se os discursos forem servidos à sobremesa, o povo, já satisfeito, pode relaxar, deixar-se ficar no convívio com o do lado, e reagir com indolência ao que é dito no palanque; se os discursos são servidos como aperitivo, o povo, com fome, pode poupar nos aplausos, para não estimular os oradores a prolongar demasiado os discursos, o que adiaria ainda mais a chegada da comida. Decisões, decisões…

Esteja o povo de barriga cheia ou de barriga vazia, em qualquer dos casos sobe o grau de exigência em relação ao que é dito no palco. Sábado à noite, em Paredes, no maior jantar-comício desta campanha de Pedro Passos Coelho, à volta de 2500 pessoas esperavam pelo jantar quando o primeiro orador da noite, o líder da JSD local, as fez reagir com genuíno entusiasmo. Ricardo Santos, um jovem magrinho que punha a alma (e a voz) toda em cada palavra que dizia, resumiu em poucas palavras a circunstância de Passos Coelho nesta campanha eleitoral.

“Para muita gente, és o líder da oposição” - disse o líder jotinha, dirigindo-se diretamente a Pedro Passos Coelho - “mas para esta gente, és e continuarás a ser o nosso primeiro-ministro”. A julgar pela reação das mais de duas mil almas que ali estavam, o jovem Ricardo tinha acertado em cheio.

Antes desta campanha para as autárquicas, a última vez que Pedro Passos Coelho andou pelo país a pedir votos, era primeiro-ministro. Numa corrida em que parecia arrancar em desvantagem, com o peso dos anos de chumbo da troika, Passos acabou por ser o primeiro a cortar a meta. A história é conhecida: ganhou as eleições, mas perdeu o Governo. Nunca tal se tinha visto. Os casos inéditos têm esta caraterística: só são inéditos uma vez, mas a sombra de algo tão insólito prolonga-se no tempo. Esta está a ser uma campanha ainda debaixo dessa sombra.

“Volte para o Governo, faz lá muita falta”, diz uma mulher enquanto esborracha um bocadinho de Passos Coelho, durante uma ação de campanha em Alfena, Valongo. “Em 2019”, responde-lhe o líder do PSD, “em 2019 há eleições”.

Quando é apresentado pelo speaker ao povo laranja que enche o Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes, Passos é referido como o homem que “esteve sempre presente e nunca abandonou o nosso barco”. O discurso de Passos navega entre os ajustes de contas em relação a 2015, o esperado “regresso” em 2019, e a capacidade de resistir entretanto, sem abandonar o barco.

Não, senhor primeiro-ministro

O líder social-democrata compara a todo o tempo o que o Governo está a fazer com aquilo que ele fez no Governo. Em todas as comparações, o balanço que faz é-lhe favorável.

Nas reformas legislativas, Passos diz que foi capaz de prevenir a tempestade mesmo sem ter vivido em bonança; ao contrário dos socialistas, que navegam à vista, semeam ventos mas não colhem as tempestades (sim, Passos recorre muito a metáforas inspiradas em adágios populares).

Na economia, esta semana a vingança serviu-se mesmo fria. Os dados do INE, que fecharam de vez as contas de 2015, reviram em alta o crescimento do PIB, para 1,8%, em vez de 1,6%. O que contraria a ideia de que o último trimestre desse ano tenha sido de desaceleração, e dá força à tese de que, mesmo fraquinho, o crescimento de 2016, com a geringonça, se deveu à herança deixada pela coligação. Até a melhoria do desempenho deste ano (3% no primeiro semestre) é explicado como um efeito estatístico do crescimento deixado em 2015.

Passos não perde uma oportunidade para exaltar o que fez, e está em marcação cerrada ao discurso de Costa. No sábado à noite, perante a casa bem cheia em Paredes, fez questão de corrigir o que o PM havia dito umas horas antes. “Ainda hoje não recuperámos da destruição de riqueza de 2011 a 2015”, disse Costa na campanha do PS.

“O primeiro-ministro deve achar que, por repetir muitas vezes estas falsidades, elas passam a ser verdade. Senhor doutor António Costa, que triste é que eu tenha de estar a corrigir alguém que é primeiro-ministro! Em 2014 não houve destruição, houve criação de riqueza! E em 2015 também houve criação de riqueza. Mais criação de riqueza do que no ano passado!”

O pavilhão despertou, com aplausos, com bandeiras no ar, até alguns gritos, nesta parte do discurso. Talvez o “jotinha” tenha mesmo razão. Talvez o povo laranja ainda veja Passos como o primeiro-ministro que ele já não é.