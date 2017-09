Costa em Beja foi “Genti con repichuchi”

Os cartazes da 'comitiva' barranquenha defendiam-no no dialeto da sua terra. "Genti con repichuchi. António Costa êhta con Barrancu." Circularam pela sala, estiveram na frente do palco enquanto o secretário-geral discursava e foram, mais adiante, adorno no desfile fotográfico a que Costa se prestou ao lado de dezenas de simpatizantes. No fim, Costa guardou um dos cartazes e levou-o consigo. Seguramente já ciente do seu significado. "Genti con repichuchi é o que dizemos de pessoas que... os têm no sítio", explicam ao Expresso, entre risos, três dos barranquenhos responsáveis pelos cartazes.

Não terá sido uma questão de os ter ou não no sítio, mas o almoço comício de Beja, este domingo, serviu para Costa desmistificar a ideia de que existiria um pacto de não agressão com o PCP nas autárquicas. E nem precisou de se referir diretamente aos parceiros da atual solução de Governo para estabelecer a rota socialista. Pondo tudo no devido sítio.

"Não estamos só a defender as câmaras que já ganhámos. Queremos disputar a vitória em todos os municípios e freguesias. Aqui em Beja também", declarou, para gáudio dos mais de 800 militantes que enchiam o pavilhão da associação empresarial que acolheu o evento, em representação de todos os municípios do distrito. Uma adesão que, aliás, permitiu também ao presidente da distrital de Beja confidenciar ao Expresso uma espécie de medidor de optimismo. "Quando a CDU esteve aqui com o Jerónimo de Sousa tiveram 600 pessoas. Nós temos mais de 800", explicou Pedro do Carmo.

Tiago Miranda

Almoços não são votos, mas alimentam esperança. E se há quatro anos estes militantes viram o poder naquela cidade escapar ao PS por poucas centenas de votos, dessa fraqueza faz-se agora força. E sem receios de eventuais desequilíbrios na geringonça por causa do resultado das autárquicas. "O eleitorado é adulto e sabe separar as duas coisas", garantiu o candidato à câmara de Beja, Paulo Arsénio, no seu discurso.

Estabelecido o "apoio incondicional da direção do PS aos candidatos das 14 câmara municipais do distrito", todos presentes no almoço, António Costa interrompeu o prato de bacalhau com natas para acelerar os discursos. Já eram quase 14h e a agenda para a cidade seguinte, Évora, teve de apressar a mensagem. Que se repetiu, no essencial, em relação ao périplo do dia anterior pelo Algarve: estas eleições são autárquicas, sim, mas devem também servir para reforçar a força do PS na governação nacional.

"Temos de aumentar a força da mudança iniciada há dois anos", apelou, repetindo o menu de ganhos da governação socialista. Mais emprego, economia com "o maior crescimento do século", o "défice mais baixo da democracia". Em suma, a estratégia "já deu resultado e pode dar ainda mais". Como? Com mais autarcas socialistas. E esse é outro ponto que Costa tem sublinhado em todas as intervenções: a descentralização como linha de separação face ao PCP.

Paulo Arsénio deixou essa linha bem vincada. "Porque é que a CDU diz sempre que não quer receber transferências de competências da administração central? Há aqui qualquer coisa que está errada. Nós queremos aceitar essas competências. Estamos do lado da solução. Não temos medo", disse.

Tiago Miranda

O secretário-geral do partido pegou nessa ideia, recordou os investimentos de governos socialistas no Alqueva ou na conclusão do IP2 e defendeu que se os alentejanos "sabem que podem contar com o PS a nível nacional", o partido também precisa de "autarcas que querem contar para este desenvolvimento do território". "Dando mais força aos municípios, podemos fazer mais e melhor", concluiu.

O almoço em Beja ia a meio, mas para Costa aquele era o final. Entre a saída do palco e a entrada no carro demoraram ainda, no entanto, cerca de 20 minutos. Seguiu-se o inevitável desfile de selfies, fotos, cumprimentos, saudações, "já vai embora?!", um breve interlúdio musical de parabéns, mais fotos, lamentos de quem as não conseguiu, abraços e selfies. Costa está com Beja e Beja, viu-se, pelo menos dentro daquele pavilhão, estava conquistada por Costa.

Enquanto a saída lenta se processava, no palco, a banda AlmaSul, do grupo instrumental de Beringel, montava os instrumentos para um concerto que se previa de 45 minutos. "Não gosto muito de tocar em almoços, mas tem de ser", assume entre risos Fernando Almeida. Ainda faltava, de facto, vir o prato de carne. Mas a banda tinha uma vantagem: ali, o público estava já ganho à partida. Mesmo sem a estrela principal no palco. Só faltou ouvir-se "Costa has left the building".