A problemática do porco no espeto como argumento de campanha

Quem chegava ao fim da manhã deste domingo ao descampado ao lado da Associação Recreativa e Desportiva Outeiras da Gândara, em Leiria, era logo à entrada saudado, salvo seja, por seis porcos no espeto. Em rigor, boa parte de quem lá chegava sabia exatamente ao que ia: um almoço-convívio-com-comício da candidatura do PSD à Câmara de Leiria, com o candidato, Fernando Costa, o líder do partido, Pedro Passos Coelho, mais algumas figuras do partido e os seis porcos no espeto. Fixe esta última parte, porque foi o que lá levou muitas dezenas de pessoas.

Ainda Passos Coelho não chegou e já as filas para as sandes de porco no espeto atingem um comprimento desencorajador. O hino "paz, pão, povo e liberdade" toca nas colunas, mas o pão demora a chegar às mãos do povo. A cerveja, a água e o vinho saem melhor. Fernando Costa, ex-autarca de Caldas da Rainha, atual vereador em Loures e candidato a Leiria - que Passos, daí a pouco, classifica como "uma força da natureza" - informa as televisões que quer "morrer autarca" e faz votos de que "o PSD a nível nacional se una". Teresa Morais, deputada eleita pelo distrito, é muito solicitada para selfies, glamourosa num tank top coral.

Quando o líder do PSD chega, o speaker pede ao povo para o "receber com bandeiras bem altas". As bandeiras levantam-se, mas o povo não se mexe. Quem está no caminho de Passos recebe-o bem, com beijos e abraços e selfies, quem já está a comer e conseguiu uma das raras sombras do recinto não sai da sombra, quem está na fila para a sandes na fila fica.

O "trauliteiro", o "homem com H" e os "assim-assim"

Eis, em todo o seu esplendor, a problemática do porco no espeto como argumento eleitoral. Chama gente, mas depois a gente não arreda de ao pé dele. Quando vão começar os discursos, uma voz no altifalante pede às pessoas para que se cheguem à frente, para perto do palco montado num camião TIR, mas as pessoas fazem orelhas moucas. São muitos mais os que estão a comer à sombra ou à espera de comida ao sol do que os que fazem o esforço de ficar a engolir discursos.

O caso pede medidas extremas e elas são tomadas: ouve-se ordem para que, "durante os discursos", pare o serviço de sandes. É um daqueles momentos em que se percebe como uma coisinha de nada pode causar a revolta do povo.

"Então, e a gente não come?"; "Nem pense nisso!"; "Estou aqui há uma hora e param de servir?". Uns protestam que "isto não tem jeito nenhum", outro, mais exaltado, ameaça "escaqueirar isto" e só se acalma quando alguém promete "resolver isto". O facto é que quem estava na fila para "a sande" na fila ficou, porque, como explicava uma senhora com uma bandeira a fazer de lenço na cabeça, "se eu sair daqui vêm outros e eu perco a vez". Há livros de teoria dos jogos sobre isto.

Decorria este pequeno drama enquanto, no palco, um jovem elogiava Fernando Costa por ser "um trauliteiro no bom sentido" e um menos jovem louvava Passos Coelho porque "é um homem com H grande" e "não vira as costas à adversidade", coisa que, obviamente, "faz a grande diferença entre os homens e aqueles que são assim-assim".

Entra a política: Montenegro responde a Costa

Quando chega a vez de falar Luís Montenegro (terceiro orador num alinhamento com seis discursos!), já o serviço de sandes de porco no espeto foi retomado para evitar uma revolta popular. E assim volta a crescer a mancha humana de roda dos balcões de comida, encolhendo o número dos que ficam em penitência em frente ao palco.

E, assim, muitos dos presentes não terão dado conta de que o ex-líder parlamentar deu resposta a António Costa, que no sábado criticou Passos por ter usado a manchete do Expresso para atacar o primeiro-ministro.

Passos acusou o Governo de fugir a dar esclarecimentos sobre o caso de Tancos, questionando-o sobre o relatório revelado pelo Expresso; o chefe do Governo pôs em causa a autenticidade desse documento e acusou Passos de falta de sentido de responsabilidade; mas quando chegou a hora da réplica do PSD, ela só chegou no dia seguinte, por Montenegro.

O ex-líder parlamentar fez o histórico de todas as reviravoltas e contradições do Governo sobre o caso de Tancos, para concluir: depois de "vir dizer que o relatório não é autêntico, mas não negar a sua existência, já só falta [António Costa] dizer que a responsabilidade do assalto a Tancos é do PSD e de Pedro Passos Coelho. É o cúmulo do desnorte!".

Ouvem-se aplausos.

O regresso dos sobreiros e submarinos

Dispensado de entrar na polémica deste fim de semana, Passos concentrou-se naquilo que tem feito mais nesta campanha: a crítica ao Governo usando como comparação o trabalho da coligação. Falou no esforço do seu governo para ajudar e disciplinar as finanças das autarquias e comparou o dinheiro aplicado em Saúde no seu tempo e agora, para garantir que, "descontados os salários", este executivo gasta menos com o SNS.

Quando, por fim, o último orador, Fernando Costa, subiu ao palco, o microfone falhou. Podia ser de exaustão. Mas não: alguém precisou de usar a máquina de cortar pão e desligou da ficha o sistema de som.

O homem que quer morrer autarca desfiou promessas e críticas, citou Sá Carneiro, invocou a "ética republicana". Talvez por perceber que o discurso não estava a empolgar as gentes, Costa foi buscar um sucesso antigo do seu repertório e ressuscitou um ataque a Paulo Portas. Voltou a falar em "corrupção dos sobreiros e dos submarinos", a propósito da recusa do CDS em fazer uma coligação em Leiria. Uma nega "por ordem de Cristas (não ordem de Cristo) e de Paulo Portas". Por alguma razão, desta vez a bicada a Portas não teve tanto sucesso como num congresso do PSD, há uns anos. Talvez por ser um prato requentado. Talvez porque Portas já era.

Os discursos já iam em mais de uma hora quando Fernando Costa confessou que, por si, "ficava aqui toda a tarde" a discursar. Temeu-se o pior. Felizmente não ficou.