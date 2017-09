Pizarro vê “CDS escondido com independente de fora” na campanha de Moreira

Várias pessoas aproveitam para fazer uma corrida matinal junto ao Forte de São Baptista da Foz, no Porto. Não reparam que, ali bem perto, no Passeio Alegre, um grupo de aproximadamente 80 cidadãos está reunido e vestido a rigor, com t-shirts vermelhas onde está inscrito o slogan “Aqui há mais Porto”. Entre os participantes está Rosa Mota. Discreta. Sempre sorridente. Preparada para fazer uma caminhada de 12 quilómetros até ao Parque da Cidade, no mesmo dia que assinala os 29 anos da conquista do ouro nas olimpíadas de 1988, em Seul.

O protagonista, contudo, aquele por quem todos aguardam, é outro: Manuel Pizarro, candidato à Câmara Municipal do Porto (CMP). A campanha socialista está na rua, literalmente em marcha, e sai ao ataque para o sprint final. “Há CDS escondido com independente de fora”, desvela o candidato do PS, depois de Rui Moreira não se ter encontrado com a apoiante Assunção Cristas, durante a visita da líder centrista à Invicta.

“Limito-me a constatar que, tendo havido uma iniciativa em que esteve presente a presidente do CDS-PP, ele tenha escolhido não se encontrar com ela”, disse Pizarro, em declarações à comunicação social, acrescentado que “os portuenses farão a leitura” da situação. “Não me ocorreria é que António Costa viesse ao Porto e eu não me encontrasse com ele. Acho uma manifestação de grande embaraço por parte de Rui Moreira”, nota aquele que foi o responsável pelos pelouros da Habitação e Ação Social, até ao divórcio político com o presidente da CMP.

Ministro da Defesa ao lado de Pizarro, depois de ter apoiado Moreira em 2013

Fazem-se os últimos esforços, a uma semana das eleições autárquicas e um dia após a sondagem publicada pelo “Jornal de Notícias” indicar um empate técnico entre Pizarro e Rui Moreira nesta maratona eleitoral. Na manhã deste sábado, várias figuras do Partido Socialista e da sociedade portuense marcaram presença para caminhar ao lado do homem que promete “Fazer pelos Dois”. “No PS não temos vergonha nem escondemos nenhum dos nossos apoiantes ou militantes”, atira Manuel Pizarro.

Além de Rosa Mota e dos deputados Tiago Barbosa Ribeiro e Alexandre Quintanilha, também o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, compareceu para manifestar o apoio ao “amigo” Manuel Pizarro, depois de em 2013 ter estado ao lado de Rui Moreira e ter ocupado as funções de chefe de gabinete do atual presidente da Câmara Municipal do Porto.

“Não sou um cata-vento e, pela positiva, venho aqui dizer a Manuel Pizarro que pode contar com o meu apoio”, explica Azeredo Lopes, para quem o candidato socialista “é um homem que sempre foi leal ao Porto”, com um projeto “muito equilibrado” e detentor de uma dimensão humana refletida, quer no que diz quer nas propostas que apresenta”.

“Não tenho de fazer comparações com o passado e nunca me verá dizer mal de Rui Moreira, nem que seja por uma questão de educação e por uma questão ética”, defende Azeredo Lopes. “Para apoiar Manuel Pizarro não tenho de dizer mal de Rui Moreira. Mas acredito que, em 2017, este é o projeto de que o Porto precisa”, complementa o atual ministro do executivo liderado por António Costa

Revitalizar e estender o elétrico

Manuel Pizarro chegou de elétrico ao Passeio Alegre, animado e acompanhado de alguns membros da sua comitiva. À saída, falou à comunicação social da intenção de transformar os emblemáticos “americanos” num “instrumento útil” para a mobilidade urbana e dos planos de investimento para este meio de transporte coletivo, entre os quais se encontra a extensão de uma das linhas até Matosinhos.

“O elétrico, como está concebido neste momento, tem utilidade muito mais para uma viagem turística do que para a mobilidade. É um aspeto que precisamos de rever”, assegura o candidato socialista. “Prolongar a linha de elétrico até Matosinhos pode conferir-lhe uma nova utilidade e pode ser um contributo inestimável para tratar do assunto da mobilidade na zona histórica do Porto, que hoje é um drama para as pessoas”, sustenta Pizarro.

O investimento, admite, terá de ser “significativo”, efetuado de forma “faseada” e com recurso a fundos comunitários, num projeto conjunto que teria de envolver a STCP e a Câmara Municipal de Matosinhos.

“Com a Rosa Mota é à campeão!”

“Não vou ter a pedalada dela [Rosa Mota]. Espero que, neste caso, seja ela a fazer pelos dois”, avisou Manuel Pizarro, entre risos, antes de dar início à caminhada entre o Passeio Alegre e o Parque da Cidade, nesta que constituiu mais uma ação de rua da campanha socialista. “Com a Rosa Mota é à campeão”, afirmou o candidato.

Assim sendo, na fila da frente, foi a campeã olímpica a pautar o ritmo, enquanto recordava já ter caminhado ao lado de muitos candidatos do PS, como Fernando Gomes ou Francisco Assis. “Eu apoio pessoas e reconheço em Manuel Pizarro uma pessoa capaz. Já demonstrou o seu trabalho durante estes anos em que esteve na Câmara Municipal do Porto e também quando foi Secretário de Estado da Saúde”, explica a antiga atleta, de 59 anos.