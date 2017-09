Isto não é só sobre autárquicas. "É importante dar força ao PS a meio da legislatura", diz Costa

António Costa iniciou com um raide por Almada, Setúbal e Barreiro, esta sexta-feira à noite, um périplo de três dias para apoiar candidatos socialistas às autárquicas. O secretário-geral do PS vai passar o sábado a percorrer o Algarve e no domingo sobe ao Alentejo. O roteiro político é inevitavelmente local, os adversários vão da esquerda à direita, mas o guião do discurso não esquece a leitura nacional aos resultados de 1 de outubro. "É importante dar força ao PS a meio de uma legislatura em que prometemos e cumprimos", apelou Costa.

Em pouco mais de duas horas, três redutos comunistas. Costa de Caparica primeiro, para apoiar a candidata Inês de Medeiros em Almada; Setúbal depois, num jantar comício de Fernando Paulino; o Barreiro, por fim, ao lado de Frederico Rosa. António Costa vestiu esta sexta-feira à noite o fato de secretário-geral do PS e arrancou para o terreno, por onde andará até domingo, a percorrer o Algarve e o Alentejo. Nas aparições de ontem, deixou para os candidatos o ónus de criticar diretamente o exercício do poder autárquico da CDU - "Jerónimo de Sousa alertou hoje para os perigos das maiorias absolutas... Pois era bom que olhasse para Almada!", disse, por exemplo Inês de Medeiros - e centrou parte substancial das suas intervenções no plano nacional: para enfatizar os resultados do PS na governação do país e para pedir que as autárquicas traduzam, nas urnas, o desejo de prosseguir a trajetória dessa mesma governação.



"Votar nestas eleições é dar força ao PS. E é importante dar força ao PS a meio de uma legislatura em que prometemos e cumprimos", defendeu o secretário-geral do PS na Costa de Caparica, uma junta de freguesia socialista num concelho liderado pela CDU. Seguiu-se, nesse comício que arrancou mais de uma hora depois do previsto e perante uma plateia bem composta, o desfilar de resultados do Governo.



Os "mais de 200 mil posto de trabalho" criados, o desfazer do "papão que a direita agitou" sobre a impossibilidade de ter alternativa, o "crescimento de 3% da economia", o "défice mais baixo da democracia" ou a "consolidação das finanças públicas" foram alguns dos argumentos apresentados. E repetidos uma hora depois em setúbal, um por um, no final de um jantar comício de casa cheia. Com um acrescento. "Houve quem anunciasse o diabo, mas o diabo não veio e saiu o lixo", disse Costa, invocando "a saída do Procedimento por défice excessivo" e o facto de "as agências de notação" olharem agora "de forma diferente para o país.



Em ambas as ocasiões, essa 'montra de troféus' veio acompanhada da receita para 1 de outubro. "A continuidade desta política precisa da força do PS. E dar força ao PS é eleger autarcas do PS", defendeu em Setúbal.

E se a mensagem já parecia um pedido para dar tons mais rosa a uma solução de governo com parceiros à esquerda do PS, Costa prosseguiu nos recados aos parceiros de governação do PCP. "Os autarcas do PS acreditam de alma e coração na descentralização. Não têm medo de assumir novas competências", argumentou, numa alusão às resistências que os comunistas têm levantado ao processo de descentralização em discussão na Assembleia da República.



Numa altura em que decorrem também as negociações para o Orçamento do Estado para 2018, António Costa reiterou que "os escalões mais baixos do IRS vão ser revistos" e que irá "continuar a aumentar o rendimento disponível das famílias". E apontou também "a escola pública, o serviço nacional de saúde e os transportes públicos" como áreas em que "temos de investir".



"É para isso que trabalhamos e é para isso que precisamos que nos deem força", insistiu, antes de lançar outro recado para dentro da geringonça: o caminho escolhido por este Gpverno não abdica de "finanças públicas sólidas" e de uma redução de dívida que permita poupar em juros "milhares de milhões de euros" que permitirão depois "investir na qualidade de vida dos portugueses".