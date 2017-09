Sondagens criam alvoroço político no Porto

Surpresa nas autárquicas do Porto? O título não seria inédito, tendo em conta resultados eleitorais anteriores, mas daqui até ao dia das eleições tudo se encaminha para uma campanha agitada na cidade.



Tudo mudou desde a madrugada desta quinta para sexta-feira, quando o "Jornal de Notícias" divulgou a sua primeira página, que noticia os resultados de uma sondagem que, pela primeira vez, dá a possibilidade de Rui Moreira não vencer as eleições. O atual presidente, que lidera um movimento independente, tem nesta sondagem mais um ponto percentual do que Manuel Pizarro, do PS, o que é inferior à margem técnica de erro do estudo.



A publicação da sondagem provocou alvoroço imediato nas hostes políticas portuenses, com o Expresso a testemunhar o corrupio de telefonemas de membros de várias candidaturas desde então. Até aqui, a dúvida era sobretudo se Rui Moreira vencia com ou sem maioria absoluta, dúvida que agora muda. Ainda ontem a CMTV publicava outra sondagem, da Aximage, que dava vitória muito confortável (mas sem maioria) a Rui Moreira. A diferença entre sondagens baralhou ainda mais as leituras políticas na cidade.



Segundo fontes ouvidas pelo Expresso, esta sondagem do JN/Católica relança a campanha para uma última semana que será "muito agitada", com "o PS a dar tudo por tudo para continuar a subir" e "Rui Moreira a ter de expor-se mais e a arriscar", depois de uma pré-campanha "em que esteve discreto" e em que "nem cartazes colocou na cidade". Durante a madrugada, Tiago Barbosa Ribeiro, líder do PS Porto, apelava no Facebook "à máxima participação de todos".



Já o PSD continua com sondagens que sinalizam uma forte quebra em relação aos resultados de há quatro anos, o que levou Rui Rio a afirmar ontem "hei de falar, não vou ficar calado".



Esta sexta feira, Assunção Cristas estará no Porto, como líder do CDS, que apoia a candidatura de Rui Moreira. Os candidatos estarão em debate no JN/TSF durante a manhã.