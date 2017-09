Sondagem em Loures: populismo de Ventura não rende mais lugares ao PSD

Bernardino vence sem maioria absoluta. PSD fica igual na vereação. Problema será como a CDU conseguirá governar

Em Loures, a surpresa pode ser que não haja surpresa nenhuma. Foram semanas de mediatismo para o concelho que conta com um candidato, André Ventura (PSD), que chegou a ser comparado ao populismo de Trump e que deu dores de cabeça à direção do partido, pressionada para o deixar cair. Foram, aliás, as suas declarações polémicas sobre a comunidade cigana, que disse viver “quase exclusivamente de subsídios do Estado”, que romperam a coligação com o CDS. Assunção Cristas justificou: “Jamais deixaria que o CDS pudesse ser associado a racismo”.

Apesar de uma subida de dois pontos para o PSD em relação às últimas autárquicas (passa de 16% para 18,2%, segundo o estudo da Eurosondagem para o Expresso e a SIC), o número de vereadores sociais-democratas mantém-se igual (continuam a ser dois), e a CDU de Bernardino Soares, que também cresce dois pontos, continua a liderar a autarquia, mantendo a hegemonia de esquerda que já é tradição em Loures.

O número de vereadores é o mesmo de há quatro anos para todos, o que significa que não há maioria absoluta para ninguém. Uma notícia que pode complicar as contas: é que Bernardino já negou a hipótese de se coligar com o PSD de Ventura, mas o PS, que fica em terceiro lugar com 28,2% dos votos (menos três pontos que em 2013), também disse querer governar sozinho.

Ficha técnica

