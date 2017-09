Como desmontar uma boa notícia em dois atos

Ato I

Batalha, largo em frente ao Mosteiro

Está um dia de sol, os termómetros marcam 21 graus, turistas sorridentes entram e saem do Mosteiro da Batalha, terceiro monumento mais visitado do país, os noticiários do meio-dia acabaram de dar a boa notícia: os dados do INE sobre o primeiro semestre trazem mais crescimento e menos défice. Pedro Passos Coelho chega praticamente à hora marcada, é recebido pelo presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, a quem vem dar uma ajuda na campanha para as autárquicas. Mas a paragem local serve para a campanha nacional. Com o Governo a rejubilar em Lisboa, Passos faz questão de mostrar que não se impressiona nem com um crescimento de 3% nem com um défice de 1,9 e trata de por os seus pontos nos seus is.

"Os dados que foram agora divulgados pelo INE não trazem grande novidade, no sentido em que não revelam um resultado que não fosse esperado", começa por responder à roda de jornalistas que o cerca. O valor do PIB para o primeiro semestre "está em linha" com o esperado, no crescimento "o valor para este ano começa confortavelmente a ficar estabelecido em torno de 2,5%, que é o valor de que eu tenho falado".

Seria mais um dia sem novidade no país das boas notícias, não se desse o caso de Passos ter previsto, há um ano, que este país não seria para boas notícias. Os jornalistas hão de ir por aí, já começam a engatilhar a pergunta sobre o "diabo" que ia chegar e não chegou (são previsíveis os jornalistas...), mas antes disso Passos surpreende ao revelar que há uma notícia verdadeiramente importante no relatório do INE. Não é sobre 2017, nem sobre 2016, nem sequer sobre 2018 (lá chegaremos). Não é sobre o Governo, nem a geringonça. É sobre 2015 e sobre ele próprio, que teve em 2015 o seu último ano no Governo.

"Interessante (...), agora que fecharam as contas de 2015, é que afinal 2015 foi ainda razoavelmente melhor do que aquilo que se sabia. Afinal a economia portuguesa cresceu, em 2015, 1,8% e não 1,6, como até há pouco se acreditava."

Apesar de dizer, mais adiante, que "é sempre bom para qualquer português" que haja "bons dados de saúde económica do país", o seu foco não é nos bons dados de hoje, mas mas nos bons dados do passado (embora menos bons que os de agora).

Poderia ser narcisismo ou aquilo a que os ingleses chamam estar "stuck in the moment", ou seja, a incapacidade de superar um momento traumático (e se foi traumático o que aconteceu a Passos e ao PSD em 2015!). Mas percebe-se logo a seguir que há um sentido político muito preciso nesta exaltação de 2015: Passos tem dito que o PS fez o país perder um ano, que consigo no Governo 2016 teria sido melhor, e vê na revisão em alta do crescimento de 2015 mais uma prova dessa teoria - "Isso ainda deu um bocadinho de ajuda para 2016", ou seja, se não fosse a coligação, o ano passado teria sido ainda pior.

"O governo é que estará aflito"

Com o presente feito de boas notícias, Passos não perde tempo a saltar para o futuro. "A preocupação agora é saber se para o ano conseguimos manter um balanço ainda maior ou não. É esse o desafio."

O "diabo" que ia chegar em 2016, e ainda não chegou em 2017, chegará afinal em 2018? A pergunta sobre o "diabo" (que houve, claro) não foi posta assim, mas a resposta de Passos seria provavelmente a mesma. Que diabo? "[Essa] é daquelas mitologias à qual tenho uma certa dificuldade em responder. Criou-se a ideia de que eu prognostiquei um caos para o país (...), isso simplesmente não aconteceu."

Passos jura coerência, assegura que "é uma ficção" a ideia de que tem "uma visão catastrofista do país", garante que está bem, obrigado. "Eu estou muito confortável, quem está hoje no governo é que estará aflito."

E confortável ficou, à porta do Mosteiro da Batalha (não entrou), a conversar com o recandidato à câmara sobre a importância de uma barreira acústica que minimize o impacto da poluição sonora sobre o monumento nacional. Pelas declarações que acabara de fazer, era óbvio que Passos é especialista em minimizar impactos.

Ato II

Batalha, salão do Centro Recreativo da Golpilheira

Só quando se chegou ao almoço, "com autarcas e empresários", é que ficou evidente que as declarações anteriores de Passos eram apenas o aperitivo. O prato principal seria servido num salão preparado para 150 convidados, mas onde estariam cerca de 130. Havia três mesas vazias ao fundo, o que é pouco comum neste tipo de iniciativas. Apesar da Batalha ser autarquia social-democrata, o distrito de Leiria não é o terreno mais favorável a Passos Coelho nas dinâmicas internas do PSD. E, para se perceber esta campanha, é preciso estar atento às três pistas em que corre Passos - há as autárquicas a 1 de outubro, há as legislativas daqui a dois anos, e entre ambas haverá diretas para a presidência do PSD.

O discurso de Passos, com pouco de local, fez-se para ouvir no país. E com um cenário bastante negro (mas não "catastrofista", presume-se) sobre o futuro.

As interrogações que o líder do PSD deixara uma hora antes, tinham resposta uma hora depois, com os dados do INE já mastigados. Passos faz a sua análise do que é realmente importante "do ponto de vista noticioso" nos números do primeiro semestre: repete o que dissera antes, mas vai mais longe - o crescimento de 3% do PIB, em termos homólogos, tem menos brilho se for visto em cadeia e em comparação com as outras economias europeias. "A nossa economia é das que menos cresce, estamos no fundo da tabela. Em vez de ganhar gás, estamos a perder gás."

A dúvida levantada momentos antes sobre 2018 já era uma certeza: "Se tudo for como está hoje, para o ano cresceremos menos".

A acusação de que o Governo não investe, apenas gasta recursos em salários e reduções de impostos com intuitos eleitoralistas, ganha novo fôlego com os dados do INE. O investimento público, que este ano estava previsto subir 21,5%, subiu 1,2% no primeiro semestre.

Não é pessimismo, insiste Passos. É olhar "com olhos de ver".