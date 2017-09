Valentim apela ao coração, Marco Martins à razão. O que falará mais alto?

Terça-feira, dia 1 do arranque oficial da campanha autárquica, Valentim Loureiro chega ao fim da tarde à Avenida da Carvalha, em Fânzeres, precedido de uma carrinha munida de altifalantes que não se cansam de anunciar “volta Valentim ó-lari-lolé, volta Valentim ó-laró-meu bem”. À espera do ex-autarca que governou Gondomar entre 1993 e 2001 pelo PSD, de 2005 a 2009 como independente, estão uma dezena de apoiantes envergando t-shirts com a sigla 'Valentim Loureiro Coração de Ouro', claque que vai engrossando à medida que percorrem sem pressas a avenida.

O autarca dos afetos, como se refere a si próprio, não se furta aos abraços e beijos de caras suas conhecidas, ou a entrar em cafés, garrafeiras ou peixarias para cumprimentar quem não lhe sai ao caminho. “Oh senhor major, então não se lembra de mim? Sou a filha da Rosinha”. “Perfeitamente!”, repete no seu habitual vozeirão militar, ou então “não estou a ver, que conheci tanta gente”. No afã do reconhecimento, as admiradoras de Valentim contam-lhe um episódio ou cochicham-lhe qualquer coisa ao ouvido, quase sempre suficiente para arrancar ao velho líder de Gondomar um sonoro “ah, claro que já me lembro”.

Afinal, aos 78 anos, o que ainda faz Valentim entrar em arruadas em passo alquebrado? “Isto é um passeiozinho”, responde de pronto, enquanto incita a comitiva entregar os folhetes, pins em forma de coração e as t-shirts verdes da praxe. “Em campanha não quero ver ninguém de mãos nos bolsos”, avisa, explicando que escolheu o verde por ser a cor da esperança, não pela antiga simpatia sportinguista.

A 1 de outubro irá enfrentar nas urnas o sucessor socialista Marco Martins, que em 2013 ganhou com maioria absoluta (46,4% dos votos), duplicando a votação da então candidata do PSD, Maria João Martinho, na autarquia sociologicamente de esquerda até à chegada do popular ex-presidente do Boavista. A votação esmagadora no PS não tira o sono ao dinossauro autárquico, convicto que as saudades e a obra feita no município, que diz se confunde com ele do norte a sul do país, e a sua forma de fazer política de proximidade “é o que as gentes de Gondomar, verdadeiros corações de ouro, querem”.

Repete que foi a pedido de muitas pessoas que a Gondomar, onde nos últimos quatro anos só ia ao barbeiro para não atrapalhar ninguém. Volta a candidatar-se com um único móbil: “Resolver os problemas de quem o procura”. Questionado sobre o programa para o novo ciclo autárquico, Valentim Loureiro lembra que o que gosta é de executar, avançando como promessa exclusiva “retomar o desenvolvimento de Gondomar”.

Lucilia Monteiro

“Só ataco se me atacarem”

O candidato independente afiança que não irá fazer uma campanha de críticas as adversário, “a não ser que seja atacado primeiro”, seguro da reconquista da câmara onde chegou a eleger nove vereadores em 11. Sem subvenções partidárias, diz que fará uma campanha “sem gastar à tripa forra”, nem fará estudos de opinião, pois as sondagens em que acredita são as da rua. “Sinto que os cidadãos de Gondomar estão comigo, mas aceitarei democraticamente a sua decisão nas urnas”, enquanto alerta quem passa: “Vocês é que mandam”.

Susana Silva, de 41 anos, funcionária das Confecções Jerisa, de Rio Tinto, jura que Valentim, “uma pessoa que fala com toda a gente”, pode contar com o seu voto, tal como a colega de trabalho Rosa Gonçalves, que não esquece que o major “atendeu logo a irmã quando foi pedir casa à câmara”, contando que agora o atual presidente “manda quem precisa falar com outros e é preciso esperar e esperar”.

Valentim aproveita uma pausa no périplo para recordar que providenciou para cima de três mil casas de habitação social, construiu escolas e creches e o Pavilhão Multiusos Siza Vieira, sem esquecer que foi dele o programa inédito 'Gondomar sabe Voar', ao abrigo do qual 40 mil crianças, quando concluíam o 4º ano do Ensino Básico, tinham como prémio uma viagem de avião a Lisboa para conhecerem a capital e irem ao Jardim Zoológico. “Acham que se esquece isso? E comigo os alunos voltarão a voar”, assegura, antes de concluir que a vitória de Marco Martins se deveu “muito às golpadas do PS e PSD por uns requisitos legais de nada”, que afastaram da corrida o candidato Fernando Paulo, apoiado pelo movimento independente 'Valentim Loureiro Gondomar no Coração'.

Marco Martins não tem medo de dinossauros

O retorno do dinossauro de Gondomar não assombra o atual presidente da Câmara, que nos últimos cinco dias já calcorreou em linha reta mais de 60 quilómetros do concelho. “E vamos percorrer muito mais, que faço questão de fazer uma campanha porta a porta, não para deixar promessas vãs mas ouvir o que as pessoas quem para os próximos quatro anos”, explica o maratonista Marco Martins, enquanto franqueia a porta de café, pastelarias, petshops, farmácias e quantos estabelecimentos comerciais se cruzam no seu caminho da avenida parcialmente percorrida na véspera pelo seu antecessor autárquico.

Aos 38 anos, rodeado da sua equipa de 2013 - “a mesma que agora me acompanha e cuja média de idades ronda os 44 anos” -, o candidato rosa também não regateia beijinhos, distribuindo esferográficas, balões, sacos e o jornal de candidatura 'Gondomar +Futuro', onde surge em manchete ao lado de António Costa ainda numa ação de pré-campanha eleitoral. O primeiro-ministro não voltará a Gondomar, dizendo Marco Martins que fará mais falta noutros concelhos com resultados menos firmes para as cores rosa. “

Temos um estudo de opinião interno que nos dá a maioria, mas que não foi feito para divulgação”, refere, confidenciando que, para ele, o mais fiável é a sondagem de rua: “Como se vê, está comigo”. “Este presidente é o maior, é este que vai ganhar”, apregoa Leonor Santos, reformada, ao sair da Padaria Trigal. Mais à frente, no 'O Nosso Café', Manuel Soares, 60 anos, ex-motorista, atira que os políticos dizem todos o mesmo, mas, se votar, “será neste, que parece mais sério”.

No Alto Alto do Soutelo, em Fânzeres, um carro de campanha vai anunciando “pelo futuro de Gondomar vota PS”, mas no contato com a população Marco Martins sempre vai declarando que nas eleições autárquicos o mais importante é o voto no candidato que dá mais confiança. Uma resposta pronta a um eleitor que avisa ao aproximar-se a comitiva: “Não socialista, mas voto em si. Já o conheço há muito tempo”, alusão aos oito anos em que Marco Martins presidiu à junta de freguesia de Rio Tinto.

Tal como Valentim, Marco Martins também opta por não lançar pedras aos adversários, mas sempre vai dizendo aos munícipes que se não fez mais nos últimos quatro anos foi porque herdou contas no vermelho de 150 milhões de euros, que reduziu para os 90 milhões, salvando Gondomar da situação de défice excessivo. “Mesmo assim, executámos 85% do programa eleitoral», recordando que só em habitação social foram investidos 5 milhões de euros, o Rio Tinto foi despoluído e o pavilhão multiusos, «um elefante branco até 2013, está agora pleno de atividades”.

Para os próximos quatro anos, reivindica uma nova linha de Metro, criação de uma ciclovia e de passadiços pedonais de 20 quilómetros, criação de duas zonas industriais e duplicar a redução de taxas municipais, “que já baixaram em 25% desde 2013” aos investidores do concelho e de 5% por cada 10 postos de trabalho criado. “É a via verde para o investimento”, conclui.

Rafael, o delfim laranja

Em Gondomar, concorrem ainda Rafael Amorim, ex-chefe de gabinete Rafael Amorim de Valentim Loureiro, candidato do PSD/CDS-PP, coligação que nas últimas autárquicas não foi além dos 22,1%, Daniel Vieira, pela CDU, e Rui Nóvoa, pelo BE. Aos 40 anos, o candidato laranja, neto de feirantes e filho de um comerciante de Gondomar, onde residiu até aos anos de faculdade, não renega a a sua iniciação na política autárquica, embora as suas referências sejam os autarcas da nova geração, como Ricardo Rio, líder da Câmara de Braga. “Eu sou o futuro de Gondomar. Valentim é o passado e Marco Martins um gestor corrente dos últimos quatro anos”, afirma Rafael Amorim, técnico de auditoria da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), afeto ao Programa Operacional Regional 2020.

Ex-adjunto do secretário de Estado da Inovação e Competitividade, Eduarda Viana, a sua prioridade vai para o combate ao desemprego em Gondomar, que ronda os 15%, “bem acima da média nacional”. Para contrariar a tendência, o candidato que readotou o antigo lema do 'mestre' “Gondomar no Coração” quer que a câmara seja facilitadora do empreendedorismo e da industrialização, “não um entrave burocrático como agora acontece”.

Para tal, promete apoiar desempregados de longa duração no desenvolvimento de projetos próprios, promover a captação de investimento estrangeiro e criação de centros empresariais e tecnológicos. No concelho onde duas candidaturas apelam ao coração dos gondomarenses, resta saber se será a emoção ou a razão a bater mais forte a 1 de outubro.