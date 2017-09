Passos: “PSD não está a lutar pela sobrevivência em Lisboa”

Não é comum um líder partidário, à beira de umas eleições difíceis - e até potencialmente decisivas -, incorporar no seu discurso o pior cenário possível. Mas foi o que Pedro Passos Coelho acabou por fazer esta quinta-feira, dia em que apareceu pela terceira vez ao lado de Teresa Leal Coelho na candidatura À Câmara de Lisboa. Questionado pelos jornalistas sobre as sondagens, que coincidem em prever um mau resultado para a candidata do PSD, o presidente social-democrata garantiu que não comenta nem dá "grande relevância" às sondagens, e acompanhou essa garantia de uma outra: "O PSD não está a lutar pela sobrevivência aqui em Lisboa." Nenhum jornalista tinha usado a palavra "sobrevivência", foi apenas a resposta de Passos que desembocou aí. Mesmo sendo para o negar, o pior cenário possível ficou gravado no discurso do líder do PSD.

A preocupação dos sociais-democratas em relação a Lisboa é notória, sobretudo depois do JN ter publicado na segunda-feira uma sondagem que coloca Leal Coelho atrás de Assunção Cristas. Ao que o Expresso apurou, as sondagens internas do PSD já deram sinal parecido, mas a publicação dessa possibilidade na primeira página de um jornal nacional marcou um antes e um depois - deixou de ser um cenário comentado em surdina e passou a ser uma pergunta recorrente da comunicação social a Teresa Leal Coelho e a Pedro Passos Coelho.

Assim foi. "Um bom resultado é não ficar atrás do CDS?", perguntou a jornalista da TVI a Leal Coelho, num direto a partir do Bairro São João de Brito. "Um excelente resultado é resolver os problemas das pessoas", desviou a candidata. A mesma pergunta, no mesmo direto, a Passos Coelho. Resposta: "Um bom resultado em Lisboa é ganhar a câmara." Então, e as sondagens? "Quando se está em campanha, a pior coisa que se pode fazer é perder tempo a comentar sondagens. Eu nunca perdi tempo com sondagens e fiz bem. Os resultados que obtive foram sempre muito diferentes do que as sondagens apontavam", respondeu o líder laranja.

Nuno Botelho

(É verdade que Passos nunca deu gás a sondagens, mas em rigor a sua declaração não coincide com a realidade do que foram as previsões dos estudos desde que é líder do PSD. Nas legislativas de 2011, a esmagadora maioria das sondagens publicadas no último mês previa a vitória do PSD, como aconteceu. O mesmo nas legislativas de 2015, com a coligação. Nas autárquicas de 2013, se as sondagens falharam foi porque, prevendo várias derrotas que aconteceram, não conseguiram antecipar a hecatombe em toda a dimensão. E nas europeias de 2014, todas as sondagens diziam que o PSD ficaria atrás do PS, como ficou.)

Com Teresa Leal Coelho em desvantagem mediática perante os seus dois principais adversários - Fernando Medina é presidente da Câmara, Assunção Cristas é líder do CDS - coube a Passos sublinhar algumas das mensagens da campanha da sua candidata. Falou na centralidade das políticas de habitação, da necessidade de o turismo "não descaraterizar as nossas cidades", das "coisas escondidas" por detrás do sucesso de Lisboa e no "trânsito disciplinado a mais". E frisou que "o período que se está a fechar não trouxe tantas coisas boas como Lisboa precisava". Mais uma vez, uma interessante escolha de palavras.

Rangel e o "burocrata de Chelas" que é do Porto

Para além do apoio de Passos, Teresa Leal Coelho contou com a ajuda de Paulo Rangel nas duas ações de campanha de hoje - uma visita ao Bairro São João de Brito, uma das "aldeias" esquecidas de Lisboa, à beira da Segunda Circular, e uma arruada no coração de Alvalade. Houve mais figuras de relevo entre as muitas dezenas de sociais-democratas que subiram e desceram a Av. da Igreja - Hugo Soares, Teresa Morais, Pedro Pinto, Fernando Lima (ex-assessor de comunicação de Cavaco) e até António Preto, antigo líder da distrital - mas Rangel destacou-se, com a comitiva a parar para o eurodeputado fazer declarações à comunicação social.

"Lisboa está asfixiada", denunciou Rangel, considerando que Fernando Medina não apresenta mais do que "a visão de um construtor civil". "Ele não inspira. Ouvimos Medina e parece a exposição de um relatório de engenharia civil", insistiu. Com a sua experiência do Parlamento Europeu, Rangel asseverou que "Fernando Medina é um burocrata", e fez um trocadilho: "Há os burocratas de Bruxelas, e há os burocratas de Chelas". Entre os jornalistas não faltou quem se lembrasse que Medina não é de Chelas, nem sequer de Lisboa, mas do Porto... como Rangel. Mas o trocadilho já era requentado e ninguém se deu ao trabalho de o corrigir.