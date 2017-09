Cristas defende rede de cuidadores para que “nenhum idoso fique sozinho”

Candidata do CDS à Câmara de Lisboa quer uma rede de cuidadores que assegure um apoio flexível, que pode ir da alimentação a uma consulta médica

A candidata do CDS à Câmara de Lisboa comprometeu-se esta quinta-feira a que "nenhum idoso fique sozinho" na capital, através de uma "rede de cuidadores" que assegure um apoio flexível que pode ir da alimentação a uma consulta médica.

"Comigo o município empenhar-se-á em replicar este modelo ou a ir ter com outras entidades que possam assegurar estas dinâmicas e estas valências, para que nenhum idoso fique sozinho na cidade de Lisboa, nenhum idoso se sinta desacompanhado", comprometeu-se Assunção Cristas.

A cabeça de lista da coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PMM) reuniu-se esta quinta-feira com as responsáveis da Associação Mais Proximidade, Melhor Vida, que, com uma rede de 35 voluntários presta cuidados a mais de 120 idosos da freguesia de Santa Maria Maior, numa perspetiva de ética na intervenção social e respeito pela autonomia das pessoas.

À semelhança do que faz esta associação, Cristas tem no seu programa a criação de uma rede de cuidadores na cidade, que assegure a idosos cuidados que vão desde fazer compras, a alimentação, higiene pessoal e da habitação, e a ligação à saúde, levando as pessoas a consultas mas também acompanhando as suas patologias para um acompanhamento futuro da sua evolução.

A candidata e líder do CDS entende que tal pode ser feito em rede, com a capacidade já instalada, entre associações, juntas de freguesia e o Município, que deverá ter sobretudo o papel de coordenação e liderança.

No dia internacional da doença de Alzheimer, Assunção Cristas quis também destacar o papel que este tipo de apoio pode ter nos cuidados de pessoas com demência, patologias que aumentam com o acréscimo da esperança média de vida.

"Quanto mais anos mais vivermos, mais doenças vamos ter, e estas doenças da área da saúde mental levam-nos que sozinhos em casa não consigamos ir ao encontro das instituições que nos podem ajudar, tem de ser essas instituições a irem ter com as pessoas", declarou.

Nas eleições de 1 de outubro concorrem à presidência da Câmara de Lisboa Assunção Cristas (CDS-PP/MPT/PPM), João Ferreira (CDU), Ricardo Robles (BE), Teresa Leal Coelho (PSD), o atual presidente, Fernando Medina (PS), Inês Sousa Real (PAN), Joana Amaral Dias (Nós, Cidadãos!), Carlos Teixeira (PDR/JPP), António Arruda (PURP), José Pinto-Coelho (PNR), Amândio Madaleno (PTP) e Luís Júdice (PCTP-MRPP).