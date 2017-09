Campanha dentro de uma bolha de ficção

"Ali é a Rua das Mimosas", diz Teresa Leal Coelho, mostrando conhecer o terreno que pisa. A campanha da candidata do PSD à Câmara Municipal de Lisboa (CML) aproveita a passagem de Pedro Passos Coelho pela capital para o levar ao Bairro São João de Brito. Há um ruído de fundo permanente – automóveis que passam na Segunda Circular, mesmo ao lado, aviões que aterram, aviões que levantam, aviões de motores ligados na pista 1 do aeroporto de Lisboa, do outro lado da Segunda Circular. Passos e Paulo Rangel caminham ao lado da candidata a presidente. Atrás segue uma pequena comitiva: duas dezenas de "jotinhas" com t-shirts laranja e palavras de ordem ocasionais, assessores, responsáveis da campanha, o cabeça de lista à Assembleia Municipal, José Eduardo Martins, e a histórica do PSD-Lisboa Virgínia Estroninho, que protesta pela "falta de genica" da JSD – "Eu sou velha e faço mais barulho do que vocês." Ninguém contesta a afirmação.

Param todos, Leal Coelho aponta para o lado esquerdo e conta que na habitação abarracada de tijolo caiu o teto e o morador ficou a viver na rua. "A Câmara só agora o realojou." A candidata puxa para a conversa a presidente da associação de moradores, Fátima Martins, que ajuda a contar a história do bairro. Um aglomerado de construções desordenadas que foram surgindo nos anos 60 e 70, até que "explodiu" com os portugueses que aterraram em Lisboa vindos das antigas colónias. Tudo ilegal. Pelos últimos dados, são 135 casas, que albergam mais de 300 pessoas de 120 famílias.

Parece uma aldeia perdida no centro de Lisboa, a poucos metros das ruas chiques de Alvalade (freguesia a que o bairro pertence). Teresa Leal Coelho diz que é mais um exemplo da "Lisboa escondida e esquecida" que a sua campanha anda a mostrar.

A história segundo Teresa

Mas não está assim tão esquecida. Segundo a candidata do PSD, a autarquia decidiu este verão fazer a recuperação de uma parte do bairro com opções que, garante, não agradaram a todos os moradores. E decidiu que outra parte, a da tal Rua das Mimosas, terá de ser demolida. Tudo errado, denunciou Teresa Leal Coelho: a rebailitação foi decidida demasiado tarde e em cima de eleições; em vez da demolição, o que tem de acontecer na Rua das Mimosas é a legalização dessas casas.

"O executivo socialista [governa Lisboa] há dez anos, a primeira vez que notificou para a reabilitação foi em vésperas das eleições, e depois da situação ser denunciada pela minha candidatura. Isto não me parece eficiente", afirma Leal Coelho, prometendo que, se for eleita, resolverá "em seis meses" uma situação que se arrasta há mais de 40 anos. A presidente da associação de moradores anui a umas coisas, corrige outras, ouve muito e fala pouco. "Com este executivo camarário nada foi feito, a não ser notificar as pessoas", continua a candidata, repetindo a data de 6 de julho, o dia em que teriam chegado as notificações sobre o projeto de reabilitação que implicará as ditas demolições.

Leal Coelho não tem dúvidas: este é um caso "paradigmático relativamente à ausência de intervenção da Câmara". E tem outra certeza: antes da sua candidatura "não se falava de habitação em Lisboa". Nota que só depois da sua declaração de candidatura António Costa criou uma secretaria de Estado da Habitação e Fernando Medina começou a falar do assunto. "Isto" – e refere os projetos para o Bairro São João de Brito – "foi desencadeado pela minha candidatura".

A candidata mostra-se confiante e conhecedora dos dossiês. O líder do PSD reitera-lhe o apoio e nem se deixa perturbar quando um homem ao volante de uma carrinha que não pode passar protesta que "há alguém que quer trabalhar e não pode". Quando se dirigem à sede da Associação de Moradores, Passos vê dois deles num alto, a ver passar a caravana. Num bairro quase deserto, o presidente do PSD faz tenção de se dirigir àqueles dois. Teresa trava-o discretamente. "Pedro, não vá lá, não vá lá." Não se percebeu porquê.

Na Associação de Moradores esperam-nos três homens, um bombo, duas concertinas e mais oito mulheres. Fazem votos de felicidades aos políticos, e uma das mulheres lamenta esta ação de campanha à hora de expediente, quando quase não há vivalma no bairro. "É uma hora um bocadinho fora do conceito", lamenta a mais faladora. Leal Coelho desvaloriza as ruas vazias. "Nós não pomos figurantes nas ruas", assegura ao Expresso.

Passada menos de uma hora, a comitiva social-democrata vai embora, rumo a outra ação de campanha, entre as lojas e pastelarias da Avenida da Igreja. Aí, sim, há gente.

Afinal, havia outra história

Com as visitas a debandar, Fátima Martins fica para trás, a trancar a porta da sede da Associação de Moradores. "O projeto da Câmara foi muito bem recebido por toda a gente do bairro", diz ao Expresso enquanto as últimas bandeiras da JSD viram a esquina. "Toda a gente" menos os que vão ter as casas demolidas, contrapomos... "Não há demolições nenhumas. Nunca ninguém falou em demolições", jura Fátima Martins.

Diz exatamente o contrário do que Teresa Leal Coelho tinha acabado de comunicar aos jornalistas. Percebe-se melhor o ar com que a presidente da Associação de Moradores ouviu algumas palavras da candidata. "Então o que foi aquilo tudo?", perguntamos-lhe, sobre as declarações de Leal Coelho. Fátima revira os olhos e encolhe os ombros. "Sabe, eu já ando nisto há vinte anos. Já vi de tudo." Quer é ver os problemas resolvidos.

É como se o que aconteceu na campanha, uns minutos antes, fosse apenas uma bolha de ficção. A realidade, segundo a representante do bairro, é bem diferente do que havia relatado a candidata do PSD. "Somos todos a favor da regularização do Bairro São João de Brito, lotear e haver a bendita legalização do bairro, como ficou acordado com a Câmara."

As cartas de que falava Teresa Leal Coelho também não eram o que a candidata pintou. "As únicas cartas que recebemos foram a convocar para uma reunião na câmara, com Fernando Medina, Manuel Salgado e os moradores do bairro. Foi a 6 de junho. Foi quando o presidente informou que já havia acordo com a ANA e as moradias da Rua das Mimosas vão poder ser legalizadas. Para isso é preciso alterar o PDM, mas o arquiteto Manuel Salgado comprometeu-se que isso será feito no máximo em dois anos."

Também a ideia de que as coisas só avançaram depois das denúncias de Leal Coelho é desmentida. "Esta solução que temos agora começou a ser negociada numa reunião que eu tive com Fernado Medina em junho de 2016. Ainda nem havia luz verde da ANA. A partir daí foi tudo muito rápido, até termos o projeto de reabilitação. A câmara vai investir aqui 2,7 milhões de euros."

"Dois milhões e setecentos mil euros!", enfatiza a mulher que "anda nisto há vinte anos". Não parece nada zangada com Medina. Nem com Leal Coelho, acrescente-se.