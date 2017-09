Candidatos a Lisboa na rua: um roteiro de lugares comuns

Assunção Cristas anda há um ano nesta vida. Desde que é candidata à Câmara Municipal de Lisboa que encetou um roteiro destinado a conhecer a cidade que gostaria de liderar um dia (mesmo que esse dia ainda venha longe, sempre é trabalho que não se deita fora). Na sua agenda, dominada por prioridades como a mobilidade ou a ação social, os bairros sociais ganharam especial importância.

infografia Jaime figueiredo

A candidata do CDS orgulha-se de os ter visitado a todos (muitos vezes sem o testemunho da comunicação social), a alguns mais do que uma vez. Desde junho e até agora (as balizas temporais que estabelecemos para este trabalho), a sua campanha já passou pela Musgueira, pela Quinta do Loureiro, pelo Bairro Padre Cruz, pelo Bairro S.João de Brito, por bairros em Marvila. Mas a agenda da candidata (que incluiu a presença em eventos “obrigatórios” como a Feira do Livro, os casamentos de Santo António ou as Marchas de Lisboa) não passa só pelos domínios da Gebalis (a empresa municipal que gere os bairros sociais da capital). Já se viu Cristas no Cais do Sodré, na Ajuda, no Lumiar ou em Alvalade, mas também na Estrela ou em Benfica.

Onde não há registo da presença da candidata centrista é na Lapa ou no Restelo (onde, de resto, reside), a levantar a pergunta: será que entende que o eleitorado de classe alta e média alta já está conquistado? Mas essa é, afinal, uma pergunta que poderia alargar-se a todos. Comparando os trajetos de campanha dos cinco principais candidatos ao Paço do Município nestes quase quatro meses, salta à vista que os bairros sociais são o denominador comum.

infigrafia jaime figueiredo

infigrafia jaime figueiredo

Não é de todo evidente — aliás, pelo contrário — que seja aí que mais se encontrem potenciais eleitores, mas alguma vantagem os estrategas de campanha hão de ver em fazer passar as caravanas pelas zonas mais desfavorecidas da capital; quanto mais não seja a de passar a imagem para terceiros de que o lado menos atraente da cidade também está na lista de preocupações dos candidatos.

Até Fernando Medina – que, com a inegável vantagem de ser o atual presidente da Câmara, foi o último dos cinco a assumir oficialmente a candidatura – por lá passou nestes meses de verão em que a sua agenda de campanha eleitoral (strictu sensu) foi escassa. E mesmo Teresa Leal Coelho, que em bom rigor só se fez à estrada em agosto, fez questão de os incluir na sua não muito intensa agenda de pré-campanha.