Junho com temperatura máxima quase seis graus acima do normal

Nos primeiros 20 dias de junho o valor médio da temperatura máxima do ar em Portugal Continental foi de 31,2 graus, um valor superior ao normal para a época de 5,8 graus, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O valor normal corresponde à média do período de referência de 1971-2000.

As elevadas temperaturas máximas registaram-se a partir de 7 de junho devido a uma massa de ar muito quente e seca, em especial nos dias 17 e 18 de junho, que atingiu quase todo o território do Continente, à exceção do litoral norte e centro. A temperatura média chegou aos 23,3 graus, isto é, 3,9 graus acima do valor normal, e a temperatura mínima do ar situou-se nos 15,5 graus (dois graus superior ao normal)

13,8 graus acima do normal!

O dia mais quente foi 17 de junho, com uma média de 39,1 graus de temperatura máxima - mais 13,8 graus do que o normal! -, de 29,4 graus de temperatura média (mais 10) e de 19,7 graus de temperatura mínima (mais 6,2).

A 6 e 7 de junho observou-se o início de uma onda de calor registada nas estações meteorológicas da faixa mais interior do território e a partir de 11 de junho essa onda de calor abrangeu todo o interior.

Nos primeiros 20 dias de junho a estação meteorológica de Miranda do Douro registou 15 dias de onda de calor, o maior período de tempo de todo o território do Continente. Uma onda de calor ocorre quando num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em cinco graus ao valor médio diário no período de referência.

Segundo o índice meteorológico de seca PDSI , a 18 de junho agravou-se a situação de seca meteorológica em Portugal Continental em relação a 31 de maio. Cerca de 80% do território estava em seca meteorológica severa e extrema.