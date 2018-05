A Impresa Publishing, S.A., com sede na Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, pessoa coletiva número 501984046, (a ‘IMPRESA’) é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade de envio do Expresso Curto e/ou do Expresso Diário.

Por força do compromisso que assumimos com a transparência e com a proteção dos seus dados pessoais, elaborámos a presente Política de Privacidade, cujos destinatários são os subscritores, atuais e futuros, do Expresso Curto e/ou do Expresso Diário.

Caso tenha alguma questão adicional quanto ao tratamento que fazemos dos seus dados pessoais, convidamo-lo a contactar-nos pelos canais abaixo indicados.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS E QUAL A FINALIDADE DO RESPETIVO TRATAMENTO?

Para os efeitos da presente Política de Privacidade, a IMPRESA trata apenas o endereço de correio eletrónico que nos facultou, com o objetivo de lhe fazer chegar o Expresso Curto e/ou o Expresso Diário. Fazemo-lo porque temos interesse em fazer-lhe chegar toda a informação por si solicitada nos termos e com a qualidade com que nos comprometemos.

Na eventualidade de virmos a necessitar de quaisquer dados pessoais adicionais para esta ou quaisquer outras finalidades, teremos sempre o cuidado de lho comunicar, solicitando o seu consentimento quando aplicável e prestando-lhe novamente toda a informação necessária a que possa compreender o motivo e as condições do tratamento.

POR QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Conservaremos os seus dados pessoais desde o momento em que subscreveu o Expresso Curto e/ou o Expresso Diário até o período máximo de 1 (um) mês após o cancelamento da sua subscrição.

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS ENQUANTO TITULAR de dados pessoais?

Qualquer utilizador, enquanto titular de dados pessoais goza dos seguintes direitos no que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais:

Direito de acesso: sempre que o solicitar, pode obter confirmação sobre se os seus dados pessoais são tratados pela IMPRESA. Direito de retificação: sempre que considerar que os seus dados pessoais estão incompletos ou inexatos, pode requerer a sua retificação ou que os mesmos sejam completados. Direito de oposição: caso deseje deixar de receber o Expresso Curto e/ou o Expresso Diário poderá opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento, seja através dos contactos abaixo indicados, seja seguindo as instruções indicadas no final de cada e-mail que lhe enviamos. Direito ao apagamento: pode solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados a qualquer momento, sendo certo que desse modo não poderemos continuar a enviar-lhe o Expresso Curto e/ou o Expresso Diário. Direito à limitação do tratamento: pode requerer a limitação do tratamento dos seus dados pessoais nos seguintes casos: (i) se contestar a exatidão dos seus dados pessoais durante um período de tempo que permita à IMPRESA verificar a sua exatidão; (ii) se considerar que o tratamento é ilegal; (iii) se considerar que a IMPRESA já não precisa dos seus dados pessoais para fins de tratamento; ou (iv) se tiver apresentado oposição ao tratamento. Direito de portabilidade: poderá solicitar à IMPRESA a entrega, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, os dados pessoais por si fornecidos. Tem ainda o direito de pedir que a IMPRESA transmita esses dados a outro responsável pelo tratamento, desde que tal seja tecnicamente possível. Direito de apresentar reclamações junto da autoridade de controlo: Caso pretenda apresentar alguma reclamação relativamente a matérias relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá fazê-lo junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, autoridade de controlo competente em Portugal. Para mais informações, aceda a www.cnpd.pt .

Como PODE exercer os seus direitos?

Pode exercer os seus direitos através dos seguintes canais:

E-mail : pode exercer os seus direitos através de e-mail enviado para privacidade@impresa.pt

Carta: pode exercer os seus direitos através de carta, dirigida a Direção de Subscrição e Assinaturas, Impresa Publishing, S.A. e enviada para a morada: Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos.

QUAIS AS MEDIDAS ADOTADAS PELA IMPRESA PARA ASSEGURAR A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS PESSOAIS?

A IMPRESA assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos dados pessoais que lhe são disponibilizados, tendo aprovado e implementado rigorosas regras nesta matéria. O cumprimento destas regras constitui uma obrigação de todos aqueles que legalmente aos mesmos acedem.

Tendo presente a preocupação e empenho que a IMPRESA revela na defesa dos dados pessoais, foram adotadas diversas medidas de segurança, de caráter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais que lhe são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

Adicionalmente, as entidades terceiras que, no âmbito de prestações de serviços, procedam ao tratamento de dados pessoais em nome e por conta da IMPRESA, estão obrigadas a executar medidas técnicas e de segurança adequadas que, em cada momento, satisfaçam os requisitos previstos na legislação em vigor e assegurem a defesa dos direitos do titular dos dados.

EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS COMUNICAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Para fins de gestão de comunicações e da nossa relação com o utilizador, poderemos comunicar os seus dados pessoais a outras empresas do Grupo Impresa (poderá encontrar a lista completa em http://www.impresa.pt/). Os seus dados poderão ser igualmente comunicados a empresas que nos prestem assessoria informática, mediante a implementação de garantias de segurança adequadas. Comprometemo-nos, porém, a não facultar os seus contactos a terceiros sem um interesse legítimo que o permita ou sem o seu consentimento prévio. Em caso algum, porém, comunicaremos os seus dados pessoais para destinatários em países que se encontrem fora da União Europeia.

COMO PODE FICAR A CONHECER EVENTUAIS ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS IMPRESA?

É política da IMPRESA cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a privacidade e a proteção dos dados em todos os países, sem exceção, onde desenvolve a sua atividade, pelo que, sempre que necessário, ajustaremos o nosso tratamento dos dados pessoais como descrito neste documento para garantir o cumprimento legal.

Por isso, aconselhamos que consulte o site (aqui), onde estas informações estarão a todo o tempo atualizadas, para que possa sempre estar ao corrente do tratamento que é feito dos seus dados.

Sempre que haja alterações em matéria de tratamento dos seus dados pessoais, a IMPRESA irá informá-lo através do site (aqui) ou através dos outros canais de comunicação normalmente utilizados.

Versão 1.0

Atualizado em 24 de maio de 2018