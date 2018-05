Um “lapso” ilegal de um ministro no limbo

António Costa, como costumam fazer todos os primeiros-ministros, defende os seus ministros até ao limite. Esta quarta-feira, no debate quinzenal, foi até onde podia pelo ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira. Desculpou-lhe uma ilegalidade com um “lapso”. E assumiu a autoria de uma decisão que favorece os chineses acionistas da EDP, tirando a carga negativa que ensombrava o ministro, seu amigo há muitos anos.

A sensação que fica do debate parlamentar é que a história não deve ficar por aqui. Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, falou da necessidade de o Tribunal Constitucional se pronunciar sobre o “lapso” de Siza Vieira por se ter mantido dois meses no Governo apesar de ter uma incompatibilidade (por ter sido gerente de uma empresa imobiliária com a sua mulher quando já estava em funções). “Se tem consequências por outras entidades, só outras entidades a pode ter [sic]”, respondeu Costa.

