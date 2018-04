Quem disse que Marcelo não ia falar da conjuntura?

Marcelo Rebelo de Sousa avisa sempre, e desta vez não foi exceção, que nas datas históricas - 25 de abril, 10 de junho e 5 de outubro - não gosta de fazer discursos politicamente marcantes sobre os temas mais conjunturais. Mas se há coisa de que Marcelo (o Presidente e o analista) também não gosta nada é de passar ao lado da conjuntura. Neste 25 de abril, o discurso que fez no Parlamento está muito menos a leste do que parece.

Classe política e corrupção

Marcelo acha que o sistema político está mesmo a pedir reforma. Na véspera, seguramente ouviu Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço a lamentarem, num jantar promovido pela Associação 25 de abril, que 44 anos depois "a corrupção se tenha entranhado" sem que "a classe política tenha interesse em a travar", e a frase "reformar o sistema" - seja por casos de corrupção seja por "riscos de lassidão" (a expressão é de Marcelo) - parece gasta mas este ano a conjuntura deu-lhe vida. É o ex-primeiro-ministro acusado, é o ex-ministro da Economia pago pelo BES, são os deputados que acumulam subsídios sobre subsídios para engrossar os vencimentos que não têm coragem de subir, foram os roubos de material militar que a instituição não conseguiu esclarecer, foram as falhas do Estado nos trágicos fogos do verão passado, é o impacto das cativações pró-défice nos serviços sociais. O Presidente da República não falou de nada disto mas falou de tudo isto. Defendeu "a capacidade de renovação do sistema político e de resposta aos sistemas sociais, a antecipação de desafios, a prevenção de erros e omissões, a permanente proximidade aos cidadãos e aos seus problemas" como algo "essencial". Tão essencial como "um eficiente combate à corrupção de pessoas e de instituições". No fim do discurso, há uma frase-chave sobre o estado da democracia portuguesa, em que Marcelo avisa que "nenhuma cedência de princípio pode ser admitida" e "nenhum tempo pode ser perdido".

Popular sim, providencial não

Marcelo não quererá travar a sua crescente popularidade junto dos portugueses, mas percebe que é um risco deixar criar em torno de si próprio a imagem de um homem providencial, de quem tudo depende. Com os partidos tradicionais em queda por toda a Europa, os políticos em xeque e as sociedades mais descrentes, o Presidente escolhe puxar pela reabilitação da classe política em vez de ceder à tentação de assumir ele próprio o papel de salvador da pátria. Era fácil e quase sem riscos chamar a Cavaco Silva, no fim dos anos 80, o Homem Providencial - e houve vários títulos à época a chamá-lo assim. Quando Cavaco se apresentava como o não político, quase o anti-político, e se demarcava dos demais. Hoje, com os partidos radicais a nascerem como cogumelos e os populismos a estenderem a mão às descrenças, Marcelo Rebelo de Sousa percebe que o mundo mudou e chama a si a pedagogia contra a adoração de um homem só. "Não confundimos o prestígio ou a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares do poder com endeusamentos ou vocação salvífica", afirmou, apelando à "prevenção de messianismos de um ou de alguns". O aviso restante vinha anexo: claro que para evitar sebastianismos, é preciso evitar "espaços vazios". O verão trágico de 2017 que o diga: quando o país arde, morrem dezenas de pessoas, o Governo falha, um primeiro-ministro tarda a perceber e o Presidente da República chega a todos e enche o palco, o que é que acontece? Marcelo dispensa ser "o" protagonista: "A democracia supõe um equilíbrio de poderes". Um Estado eficaz e uma classe política competente dispensam os salvadores da pátria. Caso contrário, "os vazios alimentarão tentações perigosas, ilusões sebastianistas, messiânicas e providenciais. E o que resultar dessa deriva seria sempre não democrático". Marcelo não está disposto a ser "o" rosto do Estado, último responsável pelo que corre bem e menos ainda pelo que corre mal. E trava a tempo.

O equilíbrio de poderes e o poder de quem vota

Um Presidente da República hiper-popular como Marcelo é, só é verdadeiramente uma vantagem para o país se funcionar com uma mola que puxa pelo todo.E para isso precisa de coabitar com instituições igualmente de alto calibre. Governo, Parlamento, tribunais, poder económico, todos foram indiretamente interpelados pelo Presidente para que o ajudem a assegurar um sistema equilibrado. "Um sistema democrático pressupõe um equilíbrio de poderes feito de pesos e contrapesos", afirmou. Só isso "permite moderar tropismos para lideranças populistas na forma ou nos conteúdos". Marcelo Rebelo de Sousa quer mesmo deitar água na sua própria fervura e rejeitar a ideia de um PR tão popular que, mergulhado em selfies e beijos, arrasta multidões frustradas com uma justiça em que não acreditam, políticos em que não confiam, ou banqueiros que apelidam de gatunos: "No dia em que se rompesse esse equilíbrio de poderes estaríamos a entrar num terreno perigosíssimo, propício ao deslumbramento, ao auto-convencimento, à arrogância e ao atropelo da própria Constituição". O desafio é para todos. Governo, deputados, poder judicial, poder económico e cidadãos em geral. O Presidente chega a dizer que "mais decisivos que os políticos devem ser os cidadãos". Uma alfinetada aos eleitores em ano pré-eleitoral?

O fantasma da guerra

A cena internacional abriu, com a memória dos 100 anos da Grande Guerra, o discurso do Presidente e não foi por acaso. Com os EUA, a Rússia e o Médio Oriente em alta tensão, as intervenções militares em crescendo e a Europa cada vez mais dividida, Marcelo quis chamar a atenção para a decisiva importância de estarmos integrados neste novo contexto mundial. Lembrou os erros de, no passado, termos acreditado que "a felicidade interna dispensaria integrações num Continente e num mundo em mudança" (fica o remoque aos que, à esquerda, duvidam do nosso alinhamento com os velhos aliados). E sugeriu como reflexão neste 25 de abril o seguinte tema: "a Europa perdeu sempre ao dividir-se e ganhou sempre, pouco que fosse, ao unir-se". Com o fantasma da guerra em pano de fundo, o segundo tema de reflexão sugerido pelo Presidente foi o papel das Forças Armadas "um fator nuclear de identidade nacional". Marcelo tem dado imensa importância ao seu papel de Chefe Supremo das Forças Armadas, com visitas regulares, cá e no estrangeiro, aos contingentes nacionais, e foi enfático a puxar pela sua importância no atual contexto internacional: "A instituição militar, por vezes vista como redundância do passado e não como garantia do presente e do futuro, reganhou uma centralidade em democracia. Afirmá-lo sempre é um imperativo e agir em conformidade é-o ainda mais". Qualquer paralelo com os anos da guerra é excessivo, mas "ainda assim -afirmou o PR - seja-me permitido sublinhar alguns traços passíveis de suscitar reflexões para o presente e o futuro de Portugal". Marcelo (o BE e o PCP que se habituem) quer Portugal alinhado.

Abrilista, sempre

Ter sido filho de um ministro do Estado Novo é coisa que Marcelo Rebelo de Sousa há muito resolveu na sua vida política mas a sua aproximação ao espetro mais à esquerda do xadrês nacional é algo que exige uma permanente e renovada atenção. Este discurso do Presidente no 25 de abril não foi exceção: "Por muito repetitivo que pareça, esta é uma data que cumpre assinalar e cumpre agradecer 44 vezes aos capitães de abril. 1, 10, 20, 30, 40 vezes obrigado aos capitães que deram o passo sem o qual o sonho continuaria adiado". Nas galerias do Parlamento, Vasco Lourenço comoveu-se. A popularidade de Marcelo continua a somar.