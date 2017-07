Meo não vai cobrar mensalidades aos clientes que faleceram no incêndio de Pedrogão

A MEO não vai cobrar as mensalidades, nem as penalizações, aos herdeiros dos clientes que faleceram no incêndio de Pedrogão Grande. E durante três meses também não cobrará aos clientes que viram as suas casas destruídas ou afetadas

A MEO não vai cobrar mensalidades, nem as penalizações, aos herdeiros dos clientes que faleceram no incêndio de Pedrogão Grande, anunciou esta quinta-feira fonte oficial da PT Portugal. Durante três meses também não cobrará a mensalidades aos clientes que viram as suas casas destruídas ou afetadas por este incêndio, que cumpriu recentemente um mês. As faturas não serão cobradas a partir de junho.

Esta reação da MEO surge depois de ter sido noticiado que a operadora de telecomunicações tinha aplicado uma penalização de 139 euros pelo cancelamento do contrato de uma vítima mortal do incêndio de Pedrógão Grande, uma situação em que a Associação de Direito do Consumo dizia não haver razão para multa.

"Por força da investigação oficial do processo não foi possível à MEO ter acesso atempadamente às listas dos clientes que perderam a vida ou ficaram com as suas habitações destruídas ou afetadas. À medida que vão chegando ao conhecimento da empresa situações semelhantes, a MEO corrige imediatamente as mesmas nos termos citados", explica a PT.

Por uma questão de automatismo, foi emitida pela MEO uma carta de penalização para os seus clientes, mas a PT esclarece que o caso já foi resolvido, e que não haverá então penalizações.