Carlos Mendes: “O amor vence tudo”

Guardamos muito mais o que nos marca pela negativa, mas a vida é essencialmente uma festa?

O que é negativo marca-nos bastante. Mas se conseguirmos dar o golpe de rins necessário para sublimar essa marca então faremos certamente da vida uma festa.

Como seguiu em frente de cada vez que a vida o puxou para trás?

A solução é uma família excecional e uma mulher extraordinária. O amor vence tudo!

As canções ganharam sempre a uma possível vida de arquiteto?

Fiz o curso com muita vontade e muito prazer. Nunca perdi nenhum ano. Porém as canções apareciam sempre quando menos esperava, seduziam-me enquanto casado com a arquitetura. Até que um dia houve o divórcio e casei por amor. A arquitetura é um curso, a música um percurso.

Estamos cheio de pressa ‘a lavar a cara’ às cidades para que os turistas nos procurem. O que fica pelo caminho?

‘Caras lavadas’ à pressa nunca ficam bem ‘lavadas’. Deixam ficar pelo caminho a realidade do que não foi lavado. Ou seja, um lado escondido que não interessa ao turista mas que interessa a quem vive onde o turista não passa.

Durante muito tempo foi impensável termos o Festival da Eurovisão em Portugal. O mérito foi todo dos Irmãos Sobral, ou dos que lá foram em décadas de participação?

O mérito nunca é de uma só pessoa nem de duas. Isso era extremamente redutor e até pretensioso. Os festivais da canção foram sendo apurados ao longo dos anos por aqueles que foram concorrendo, e consequentemente melhorando as performances dos que vinham a seguir. O resultado obteve-se depois de muitos, muitos anos de insistência (mais de 50). Não caiu do céu por obra e graça de um anjo salvador.

Ganhámos confiança enquanto povo?

Não. As pessoas ficam mais contentes no momento das vitórias. Mas o dia a dia das pessoas é muito mais do que um mero Festival da Canção, que se esgota ao fim de um ano.“Prò ano há mais“. A confiança de um povo (como diz) ganha-se com melhores ordenados, melhores reformas, melhor Serviço Nacional de Saúde, melhores escolas, melhores transportes...

Ao mesmo tempo vamos perdendo respeito pela classe política?

Eu nunca perco o respeito pela classe política, porque sei distinguir os grandes políticos que tudo fazem para a melhoria das condições de vida do povo e os oportunistas que felizmente são em menor número. Não costumo avaliar o todo pela parte.

O que sente quando ainda ouve os Sheiks?

Sinto o passado. Uma história bonita, divertida, ingénua. É como se estivesse a ver um filme a preto e branco onde sou um dos protagonistas.

O poder de salvação das canções é infinito?

As canções podem ter um poder terapêutico. Há muitas que provocam no ouvinte um poder de perdição.

O que pode superar uns olhos doces?

Um belíssimo pastel de nata com muito açúcar e muita canela!