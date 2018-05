Hugo Nóbrega: “Há uma dificuldade de acesso à cultura”

Hugo Nóbrega, produtor de fenómenos. Responsável pela vinda a Portugal da Porta dos Fundos e das novas vozes da comédia portuguesa e brasileira

tiago miranda

Trazer a Porta dos Fundos para Portugal foi na altura um risco calculado?

Montámos tudo num mês e numa escala em Portugal acima do que eles imaginavam ser possível de fazer no Brasil. Foi de loucos!

Os brasileiros já gostam quase tanto de nós como nós deles?

Gostam tanto que aquela frase que ouvimos deles “eu quero viver aqui”, é realmente um facto. Mesmo que seja entre cá e lá, querem fazer parte do que acontece por aqui.

Porque nos seduzem sempre, é a língua?

É a língua, mas nesta forma tão simples e otimista: “relaxa, vai dar tudo certo”, ou “você é o cara”. Ficamos entusiasmados, seduzidos realmente por esta ligação. É algo raro em trabalho, o português tende a querer comprovar o fatalismo.

Já se faz bom humor em Portugal sem se ser boçal ou primário?

É fácil dizer que sim, mas é um facto de que ambos os registos coexistem... e é um processo contínuo entre artistas e público, com avanços e retrocessos.

Ainda castigamos muito os que arriscam?

Muito. É um meio pequeno, pouco dado a mudanças. Eu gosto disso, de fazer diferente. O (Pedro) Boucherie uma vez chamou-me doer. Achei piada, essa ideia de prometeres e fazeres.

Voltámos a sair de casa para ir ao teatro, ao cinema, aos concertos. O país mudou?

Genericamente, há uma dificuldade de acesso à cultura. No Humor, mesmo em crise, tivemos sempre público, salas esgotadas. O país precisava e queria rir-se. Mas é sempre um esforço ainda aceder à cultura.

Qual é o momento que mais aprecias num espetáculo: aquando do seu esboço criativo ou no fim, com os aplausos?

É realmente o momento entre o esboço e o ‘vai acontecer’. Isto é, em que tu sentes que a ideia vai avançar, em que chegámos a um formato-base e a partir daí começamos a solucionar e a evoluir.

Aquela máxima do “amigos, amigos, negócios à parte”, não está muitas vezes errada?

No meu caso, é fundamental existir uma forte empatia a trabalhar. Pensando bem, tenho fortes amizades no trabalho. Daqui a uns anos digo-te. Para já, está muitas vezes errada.

Nunca tentas convencer o Joaquim de Almeida a voltar para Portugal?

Não é preciso. Ele por certo quer voltar. Eu tenho é de o convencer de que vai dar certo e de que há mercado. Ele vive esta fase Trump com mais vontade de estar cá mais tempo.

Os teus anos em psicologia têm sido úteis no mundo em que te movimentas?

Neste mundo de egos é muito útil para te conseguires colocar na posição do outro. Se bem que foi este mundo que me tirou da psicologia. É útil para tentares sempre separar o que é real o que já são apenas projeções tuas e dos outros.