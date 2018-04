Janita Salomé: “O poder da palavra é imenso”

Não é fácil o amor, mas, na dúvida, o melhor é vivê-lo?

Sim, o melhor é vivê-lo com toda a intensidade, generosidade e entrega, mesmo sabendo de antemão que cala fundo e nos aperta o peito até doer, até tirar a respiração. Não pode haver dúvidas nem medos, ou então algo ficou para trás e aí sim, fica a tristeza da frustração e não do amor.

Vê nos poetas o poder da salvação ou da expiação?

O poder da palavra é imenso, e, ainda mais, na pena do poeta que nos conduz a olhar o mundo através dos seus ‘olhos’, num sonho, sorvendo cada imagem de uma existência impensada, distante do nosso quotidiano, mostrando-nos como tudo pode ser diferente. Salvação? Talvez, depende de nós. A poesia convida-nos.

Com que poeta se encontra mais nas palavras?

Estou entre Sevilha e Triana...; isto para dizer que olho para um lado e vejo José Afonso, olho para o outro e surge-me, num ondulante tapete voador, Carlos Mota de Oliveira.

Tem o reconhecimento que merece?

Sim, tenho o reconhecimento que me é concedido resultante das minhas opções estéticas no país onde vivo.

Fez sempre as pazes com a música ou nunca se zangou com ela?

Espero sim que a música não esteja zangada comigo quando alguma vez não tenha conseguido corresponder às ‘suas’ expectativas.

Voltámos a cantar muito em português. São complexos vencidos ou apenas o que nos traz a maré?

Somos maciçamente bombardeados com música de língua inglesa, nem sempre a melhor, em detrimento da nossa, o que faz com que muitos cantores das novas gerações, alguns com grande talento, tenham como referências intérpretes estrangeiros. Daí resulta que muitos deles se exprimam em inglês, o que acho normal, embora pense também que alguns deles o fazem para se afirmarem fora de Portugal. Há também os complexados, mas a maré é portuguesa.

Que país vê a partir do seu Alentejo?

Vejo um país com uma identidade cultural riquíssima e diversificada, à qual o meu Alentejo dá um enorme contributo.

Tem nostalgia de algum tempo ou no presente desenham-se todas as surpresas?

Nostalgia? De modo nenhum! Ou então a minha vida teria sido um estrondoso falhanço! Ativo e sempre presente no presente!

Subestimamos muitas vezes a força que há em nós?

Provavelmente, no entanto, só sabemos quando postos à prova.

Como é o fim do dia mais bonito?

Aquele em que “já agora, com um deslumbrante pôr do sol” respiro fundo de satisfação por estar de bem comigo e com tudo e todos, apesar das inquietações que os tempos atuais nos trazem.