Rai: “É fácil ser-se engolido pela noite”

Rai, DJ e o rosto mais visível do Incógnito, o clube indie que assinala, em 2018, 30 anos. Um dos sítios mais emblemáticos da noite de Lisboa

António Pedro Ferreira

Como se ganham os dias quando se vive à noite?

Não vivo à noite! É metade da minha vida sim, mas até vivo mais o dia que a maioria das pessoas, pois tenho muito tempo livre para usufruir do dia.

Sem disciplina somos engolidos pela vertigem que as madrugadas trazem?

É fácil ser-se engolido pela noite, e ao longo dos anos tenho tido altos e baixos.

Consegues identificar uma mudança que o Incógnito tenha provocado em Lisboa?

Não consigo fazer esse exercício. É demasiado pretensioso.

É difícil manter a identidade de um projeto numa cidade em permanente efervescência?

Acho que facilmente se pode cair numa tentação capitalista. Por isso foi e é difícil mantermo-nos fiéis à linha mestra do projeto que pretender ser uma alternativa ao mainstream.

As pessoas revelam-se muito à/na noite. Convivermos com os nossos diferentes ‘eus’ é um desafio?

Sim, mas não me refiro ao sentido esquizofrénico do ‘eu’. A noite está associada ao álcool, ao escape e à descompressão. Digo a brincar que se queres conhecer uma pessoa embebeda-a. O bom ou o mau vem ao de cima. Não que isto seja uma verdade absoluta, mas funciona com a maioria.

Um Dj ainda é pouco levado a sério?

Depende do tipo de música em que o DJ se move. Acho que os DJ de música de dança (vulgo eletrónica) são levados mais a sério, seja porque há mais técnica envolvida, seja porque o trabalho e construção da noite é diferente, e com os anos adquiriram um estatuto de rockstars. No outro lado, os DJ que mexem com conteúdos mais formato canção são mais menosprezados. A esses, as pessoas ainda pensam ir pedir música, coisa que percebo estar em progressiva (e positiva) mudança.

Se o futuro é uma incógnita, mais vale que o presente seja o Incógnito?

Perfeito!! Esse vai ser o nosso slogan para os próximos tempos. Sim. Para mim, a principal preocupação é mantermo-nos relevantes no presente e continuar o sonho do passado.

O que gostavas de estar a fazer aos 60?

Tenho sido confrontado com essa pergunta ultimamente e faz-me parar e pensar em coisas em que tento não pensar. A minha vida tem sido uma constante “go with the flow”, respondendo aos desafios e estímulos constantes. Acho que estarei em algo não ligado à noite.

Quem foi a pessoa mais inesperada que viste entrar no Incógnito?

A minha ex-namorada [risos].

Há uma canção que resuma estes 30 anos?

A música que deve ter sido mais tocada pelo conjunto de DJ que lá passaram ao longo destes 30 anos: ‘Blue Monday’, dos New Order.