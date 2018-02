Ana Bacalhau: “O melhor está na diferença”

Ana Bacalhau, a voz dos Deolinda que se lançou a solo com o disco “Nome Próprio”. Escreve na imprensa. Foi arquivista

Luís Barra

Em ano de chegar aos 40, a vida pode ser sempre melhor, não pode?

O conceito de melhor vai mudando consoante a idade. Daí a pensar que o melhor está na diferença. Quero que as diferentes décadas me tragam diferentes vivências. Não imagino coisa mais triste do que sentir que a minha vida foi um ciclo interminável de momentos iguais.

A força vem dos outros ou podemos construí-la sozinhos?

A força nunca vem por empréstimo. Podemos ter o homem de ferro a empurrar-nos que, se não tivermos tração própria, não sairemos do lugar.

O que ganhaste em nome próprio?

Ganhei-me a mim.

Ser mãe foi parecido com o que imaginaste?

Sempre tentei não colocar muitas expectativas na maternidade. As coisas nunca são como as imaginamos e depois, quando as vivemos, corremos o risco de ficarmos desiludidos ou despreparados para as ver como elas são e usufruir da sua existência.

Com tantas distrações neste mundo, em que é que te queres focar?

Sou demasiado focada. Faz-me falta distrair-me um pouco mais.

És feminista ou feminina?

Não sinto que sejam coisas mutuamente exclusivas. O meu feminismo abraça o feminino e potencia-o, ao mesmo tempo que celebra o masculino e todas as expressões de género que existam.

Há exagero no movimento #MeToo, ou o exagero é que vai ditar o equilíbrio?

O exagero faz parte da mudança de paradigma, penso. É uma forma de equilibrar a balança. Antes, uma coisa, a seguir o seu oposto e, no final, espera-se, a justa medida.

Madonna continua a fazer a diferença?

Espero que possa derrubar o último tabu da cultura pop: a idade.

A montra das redes sociais, facilmente se torna em ‘monstra’?

As redes sociais são o espelho da natureza humana. Se eu me espetar de carro contra uma árvore, a culpa é do carro, da árvore ou minha?

Consegues identificar aquilo que te fez seguir em frente?

“Uma vontade de ir”.