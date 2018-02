Rui Pêgo: “A rádio é um meio confiável”

Rui Pêgo. Começou na rádio em Angola. Em Lisboa fundou e dirigiu a Correio da Manhã Rádio e muitas aventuras se seguiram em FM. Atual diretor de programas da Antena 1. Casado com Júlia Pinheiro. Pai de 4 filhos

josé caria

Foi-se alterando a ideia que tinha de ‘serviço público’?

A ideia de serviço à sociedade mantém-se, assente em valores estruturantes como a universalidade e a diversidade, no respeito pelas minorias.

A rádio voltou a aproximar-se das pessoas ou foram os ouvintes que investiram de novo nessa relação?

A rádio tem feito um investimento tremendo na proximidade com as comunidades que serve, construindo relações de cumplicidade insubstituíveis. É um meio confiável. Felizmente as pessoas têm recompensado esse esforço. A rádio está hoje mais pujante do que há uns anos.

Que primeira memória tem da ‘telefonia’?

Não consigo identificar uma ‘primeira memória’. Tenho recordações difusas: a descoberta dos Beatles e do rock; os Parodiantes de Lisboa e os relatos da bola; a reportagem da chegada do Homem à Lua e, sem dúvida, os 5-3 de Portugal à Coreia.

A voz diz muito do que somos?

Diz quase tudo. Mas também diz, muitas vezes, o que não devia.

Como se resguarda do lado mais exposto da sua vida?

Incorporando-o na normalidade da minha vida. Olhando para esse lado mais exposto como uma consequência, uma inevitabilidade.

O amor é uma batalha diária?

O amor é uma batalha de todos os momentos. De outra maneira, a vida perdia o interesse. Mas dá uma trabalheira!

O que não se cansa de dizer aos seus filhos?

Devem ser leais nas relações, sérios nos compromissos, fortes nas convicções. E sempre disponíveis para se rirem deles próprios. A vida é feita da nossa própria luz!

Já pensou como gostaria de viver mais tarde quando já não precisar de trabalhar?

Não sei se algum dia me será concedida essa graça. Se acontecer, quero viajar — no sentido de estar, não do ir e voltar. Ler tudo o que me escapou, dormir muito. E olhar para o ar, a apreciar o silêncio.

O que o prende à rádio?

O mesmo fascínio do primeiro dia. A simplicidade da operação, a tremenda capacidade para emocionar e a enorme diversidade de soluções de comunicação que permite. Embora sendo um mass media, a rádio deixa espaço para ‘leituras autónomas’ de cada um de nós. Por isso é um meio profundamente democrático. A relação imaginária que se estabelece entre quem ouve e quem emite é poderosíssima e absolutamente única.

Como se finta a tristeza?

Com truques simples: desprezar o acessório, valorizar cada momento, cuidar de quem nos ama. E frequentar ‘pessoas de bem’.