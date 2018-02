Jaime Freitas: “Falhar é incontornável”

Vivemos o amor entre a tentativa e o erro?

O amor é uma construção que ganha vontade própria. Uma pessoa pode partir, o amor parte quando quiser. Até pode nunca partir. O amor anda emaranhado entre a tentativa e o erro. Nós não mandamos no amor, o amor é que manda em nós.

Alguém alterou o prazo de validade das relações?

Nós, inadvertidamente, com toda esta extravagante revolução ou evolução. A nossa atenção anda frenética sempre em busca de qualquer outra coisa. Pode sempre haver melhor. Como estar sozinho, por exempO.

Trabalhar com um realizador que já se conhece bem anula o risco?

Seja qual for a relação que se tenha com um realizador, deve sempre haver risco. Para chegarmos a algum lado, falhar é incontornável.

Desistir também é uma forma de adiar?

É. Muitas vezes ‘aquilo’ de que queremos desistir não nos deixa desistir. Como o amor por exemplo.

O que te confirmou a vida em Nova Iorque?

A possibilidade de poder ser quem eu quiser. Depois andava indeciso. Representar é bom porque traça um limite, mas demorou muito tempo a absorver isso.

A tentação do ‘sonho americano’ existiu?

Cresci a ver filmes americanos por estarem em todo o lado. Saltar para dentro de uma dessas histórias seria um sonho sim, mas há a realidade dos filmes (sonhos) e há a realidade americana. Estive quase para lá ficar, mas não era pelo sonho americano, era por outro sonho. Custou regressar, sentia-me um estrangeiro no meu próprio país. Fui lentamente percebendo que foi melhor ter voltado.

Percebeste que podes ser o que quiseres (e quem quiseres) no cinema. Que ‘papel’ escolhes?

Quando trabalhava detrás das câmaras sempre tive um desejo escondido de ser ator, mas tinha medo. Talvez como o desejo de pilotar aviões mas ter medo de voar. Precisamos de horas de voo para perder o medo. Agora parece que me sinto melhor no ar do que em terra.

Nem todas as histórias têm um fim?

O fim das histórias é quando são esquecidas. Como no cinema: há filmes que quando acabam continuam a ser resolvidos dentro das nossas cabeças.

A beleza nem sempre é uma certeza?

A beleza é um sentimento dentro de um ponto de vista. Um sentimento é uma estranha certeza.

Foi bom conduzir Catherine Deneuve ou preferias ser conduzido por ela?

Com muito pouca experiência, tinha que conduzir com uma câmara em cima da minha cara e contracenar ao mesmo tempo. Podia falhar a deixa ou espetar-me numa curva. No fim do dia foi muito bom. Gosto de conduzir mas também gosto de ser conduzido.