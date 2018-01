Fernanda Mira Barros: “Editar não implica viver com o autor, felizmente”

Fernanda Mira Barros, a mulher à frente da editora Cotovia, que acaba de lançar a nova coleção “Libelinha”

Carmo Sousa Lara

Também há literatura no Facebook?

É engano pensar que a “realidade virtual” não integra a nossa realidade. O Facebook faz parte da vida e tem o que ela tem; também literatura, claro, boa e má. Como meio de comunicação dependente da prática de escrita, é bom lugar para procurar gente talentosa e séria na organização do pensamento.

O deslumbramento efémero que grassa nas redes sociais é uma bela súmula dos nossos tempos?

Sim. A velocidade louca com que as coisas acontecem nas redes sociais convida ao deslumbramento — tal como o tempo para ponderar o desmistifica. E mais há nas redes sociais que resume este tempo: a superficialidade decorrente da rapidez, a sedução fácil, o logro e a grosseria e a difamação gratuitos e impunes, uma ostentação desavergonhada da estupidez, a presunção, o fingimento que mal oculta o vazio das vidas.

Gostas mais do cheiro dos livros ou da mancha que as palavras ocupam?

Da mancha, se o livro estiver bem paginado — porque também a mancha pode não ser uma boa mancha.

Já sabes como se ganha um leitor?

Adoraria dizer que sei, até porque tenho algumas teorias. Mas não sei, e as minhas teorias variam. A abstração “leitor” alberga todo o tipo de leitores, então como é que se prende areia movediça? Agora, os leitores que me interessam são toda a gente disposta a usar a inteligência.

E como se fareja um bom escritor?

Tentativa e erro. Aprendemos a identificar a excecionalidade lendo bem os excecionais. Depois, é uma questão de escala. E sorte. Podemos avaliar bem o potencial de crescimento de um escritor e enganarmo-nos, não por esse potencial não estar lá mas por depois ter havido fatores aleatórios que o tolheram.

E se pudesses levar só um autor para uma ilha deserta?

Um que tratasse com inteligência e apurado conhecimento da língua a tragédia, a comédia e o melodrama da vida. Camilo Castelo Branco, por exemplo.

O ato de lançar uma nova editora é romantismo ou resiliência?

No meu caso, pura resiliência.

Como convives com o já menos ‘novo’ acordo ortográfico?

Não interfere na minha vida

Consegues editar alguém de quem não gostes mas cujo talento seja inquestionável?

Com certeza! Editar não implica viver com o autor, felizmente. Arrependo-me de algumas amizades com autores, porque tarde percebi como foram unilaterais, só do meu lado.

Que palavra te faz tombar perante a sua beleza?

Marinheiro.