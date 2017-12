Artur Gama: “Sinto que vivo no melhor país do mundo”

Artur Gama, um dos proprietários da Quinta da Boa Esperança, em Torres Vedras. Anualmente, saem desta quinta 10 vinhos diferentes, no total de 70 mil garrafas. Perto de 70% da produção são exportados

Marcelo Duarte

1. O vinho é uma arte ou a soma de acasos felizes?

Gosto de pensar que o vinho é uma arte. Dito isto, é interessante ver a graça da natureza em ação, desde a colheita até ao amadurecimento.



2. Vivemos a um ritmo frenético. Está em nós a capacidade de mudar?

Está, acredito que sim, mas também é necessário sentarmo-nos a contemplar. Pensar naquilo porque passámos e como chegámos até aqui.



3. O que o faz ficar ainda na cidade?

A família e a escola da minha filha.



4. Redescobrir o campo também é a pacificação de um povo com as suas origens?

Redescobrir o campo é redescobrir a infância. Os jantares de família, as conversas honestas, o vinho. Hoje, vejo a Quinta da Boa Esperança como um lugar de união, um lugar onde a minha filha pode brincar com a natureza, um lugar onde nos sentamos à mesa e falamos sobre tudo. Acho que se pode chamar a isso origens.



5. Aprendeu a ser confiante por si ou a educação que recebeu foi essencial?

A minha família sempre me deu liberdade para errar e, porque ninguém se torna confiante à primeira conquista, esses erros ajudaram-me a procurar outras formas de olhar e de enfrentar a vida.

6. Não se exporta sem sedução?

Tento que a amizade desempenhe um papel prioritário na exportação, não acredito numa relação insípida entre importador e exportador. Agora, o vinho desempenha uma função natural de sedução, claro. Penso que cada uva transmite uma imensa dedicação e isso é, em última instância, a maior sedução.

7. de que modo vende a região saloia aos estrangeiros?

Não sinto que precise de a vender. Até porque a região saloia tem uma forma própria e única de falar com cada um de nós. Eu limito-me a apresentá-la a quem a quer conhecer.

8. Ainda estamos a curar as feridas da crise. Todas as alturas são boas para nos reinventarmos?

Sim, e vejo isso muito frequentemente. As pessoas estão com vontade de chegar mais longe. Somos constantemente inspirados por portugueses que ultrapassaram fronteiras físicas e acho que isso contribui para uma maior consciencialização do que é ser português. Eu, pelo menos, levo sempre a herança dos grandes navegadores portugueses comigo.

9. Sente que vive no melhor destino turístico do mundo?

Sinto que vivo no melhor país do mundo. A atribuição desse título pela World Travel Awards enche-me de orgulho porque sei que provém de uma identidade típica portuguesa. Quando perdermos isso, perderemos também os turistas e os prémios.

10. No vinho, a verdade?

No vinho, obviamente, a verdade, mas, antes de mais, a comunhão.