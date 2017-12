Manuela Azevedo: “Detesto a ideia da condescendência!”

Manuela Azevedo, a vocalista dos Clã. A banda acaba de editar um novo álbum, a banda sonora do musical infanto-juvenil, “Fã” — que esteve de novo em cena no Teatro Nacional São João, no Porto

Lucília Monteiro O que determina o nosso envelhecimento está para lá da idade?

O passar do tempo deixa marcas, inevitavelmente. Mas a forma como se envelhece e se recebe o que o tempo (e a vida) traz está para lá da idade. Foste crescida antes do tempo?

Felizmente, não. E gosto de pensar que ainda não cresci completamente... Nunca deixamos de ser condescendentes com os mais velhos. É como se adiássemos o nosso próprio envelhecimento?

Não sou condescendente com os mais velhos e detesto a ideia da condescendência! Os mais velhos são para mim sinónimo de mais vida vivida, de mais sabedoria e merecedores de atenção e respeito. E tenho a certeza de que seríamos uma sociedade mais rica se aos mais velhos fosse dado mais valor. Ser fã de alguém é ter ainda a capacidade do deslumbramento?

Sempre! Como se reinventa uma banda com 25 anos?

Fazendo a música que lhe é urgente fazer, aceitando desafios e atrevendo-se a explorar novos territórios, procurando aprender em cada passo que se dá. A tua paciência afunilou ou estendeu-se?

Acho que se estendeu (salvo algumas exceções). Nunca quiseste depender apenas da música?

Fiquei muito feliz quando percebi que esta podia ser a minha profissão e que não precisava de recorrer a outro “modo de vida”. Claro que, sendo uma profissão arriscada, é preciso poupar e prevenir... Pegando nessa fábula antiga, há que pensar como a formiga para continuar nesta vida de cigarra. Como se mantém o amor a salvo nesta vida de excessos?

Não me sinto com autoridade para dar lições de amor... E sou muito zelosa do meu para revelar os seus segredos. As canções têm muitas vezes o poder da salvação?

Acho que sim. Melhor, sei que sim! Já muitas vezes curei feridas e mágoas a ouvir algumas canções. Ficar pelo Norte trouxe vantagens?

Sim, decididamente. Estamos mais “em casa”, e há uma tranquilidade e uma liberdade que são muito importantes para criarmos.