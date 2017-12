Rodrigo Guedes de Carvalho: “Escrevo a impor-me ausência de mim”

Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista da SIC, editou recentemente um novo livro, o romance “O Pianista de Hotel”

João Lima

O jornalismo deve procurar justiça ou relatar factos?

Deve relatar factos de forma justa, o que já não será nada mau. Mas deve ir procurar notícia perante denúncias de injustiça. Pode ser que ela lá esteja. Aí chegado, relata os factos que encontrou.

O namoro entre a comunicação social e os políticos é semelhante à história da galinha e do ovo?

Certo, não sei qual será qual. Mas foi a política a inventar a comunicação social, do que me lembro. Os primeiros ‘jornais’ eram pasto de longos ensaios e discursos, eram instrumentos. Curioso... ia dizer que hoje já não é assim.

Em 25 anos a apresentar “o país e o mundo”, qual terá sido a maior mudança de Portugal?

Sem dúvida, a mudança do mundo que inevitavelmente arrastou o país: a demolidora e imparável internet. É toda uma nova forma de comunicar, saber e estar. E é para ficar.

A ideia de Pátria nem sempre tem de encaixar com o lugar de onde vimos?

Começo pelo cliché: a casa é onde está o coração. Mas acho pátria maior. E não sou daqueles com complexos com a palavra, que tanto se quis conotar com fascismo/direita. Não conheço a sensação da questão “morrer pela pátria”. É bom sinal. Mas conheço o desejo de morrer na pátria e aí ficar.

É necessário forçar mudanças geográficas para equilibrar Lisboa e ‘o resto’?

O caso do Infarmed é triste. Estou muito farto destas conversas Lisboa-Porto. Sou portuense com grande orgulho e vivo em Lisboa há mais de 30 anos. Adoro as duas cidades e detesto estas quezílias que cheiram sempre a futebol.

Que primeiro livro te fez acreditar nessa capacidade de evasão da literatura?

Evasão, talvez os livros do “Sandokan”, ou a “Ilha do Tesouro”, ou o “Ivanhoe”. Mas a literatura como soco foi, sem dúvida, “Servidão Humana”.

Há ‘outro’ quando escreves, ou és sempre tu?

Os dois, num jogo que já conheço. Escrevo a impor-me ausência de mim. A escutar o que quer o romance da mão que o escreve. E aí posso ser mil, curto e seco, gongórico, cínico, o que a história pedir ao narrador. Mas quando leio verifico que estou sempre lá. Mas nunca da forma que muitos pensam.

Exigimos dos escritores uma complexidade que nem sempre lhes assenta?

Certas leituras, como a crítica, parecem encontrar mais do que foi realmente intencional. Penso que se exige não uma complexidade, mas uma coisa outra, um além do que está realmente escrito.

A arte não tem de nos dar respostas?

A arte, desde que seja da boa, é uma resposta. É a resposta dos inteligentes à loucura que nos espreita. Mas a arte faz-se de perguntas. As que toda a gente queria saber fazer e muitas que ainda ninguém fez.

Qual é o truque para evitar uma conversa que não queremos ouvir?

No meu caso é precisamente parecer muito interessado.