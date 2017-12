Teresa Ricou: “Rir não tem idade”

A mulher-palhaço, grande mentora do Chapitô

Tiago Miranda

Como foi convencendo os outros acerca da sua profissão?

Não convenci ninguém. Apenas me apresentei em cena, desde casas como a Cornucópia, o Coliseu, várias circos de lona por esse país fora, bairros e a rua, de nariz em punho e a minha galinha mariana. O público aplaudia ou pateava e fui-me afirmando na minha profissão de artista de circo, Palhaça Tété. E assim fui denunciando situações mais precárias.

Sacrificou a sua feminilidade?

Não sacrifiquei. É-me difícil ceder aos meus princípios, direitos e deveres, fui transformando as calças de palhaço nas sete saias da mulher que faz rir o people.

Depois da infância, é numa idade mais avançada que já podemos rir de tudo outra vez?

Conforme o barómetro do nosso estado de alma, é bom rir, faz bem à saúde mental. Rir não tem idade.

A lucidez traz desencanto?

Infelizmente, acho que sim. Às vezes gostava de ser burra, de ser lunática e não perceber a perversidade da vida.

Passou por muitos países diferentes. Nunca duvidou da sua escolha ao ter ficado em Portugal?

Vim de França, Paris acolheu-me e ensinou-me a exercer a cidadania com cultura e muita dignidade durante o Maio 68. Respondendo ao apelo de liberdade, foi em Portugal que escolhi viver para ajudar a construir uma sociedade, que estava bastante abandonada.

Deixámos de ser o povo do Fado?

O fado foi redescoberto e interpretado por grandes nomes e cantores entre o clássico e o contemporâneo, todo o público o reclama… o povo e todos, é um dos nossos patrimónios.

Toda a mudança é benéfica ou às vezes devemos saber resistir?

Toda a mudança é saudável e benéfica para o desenvolvimento, tem que ser feita com inteligência e parcimónia, aproveitando o que vale a pena e acrescentando o que é necessário.

O Circo continua a fazer sentido no mundo de hoje?

Completamente, é o maior espetáculo do mundo! O espetáculo total — além da ópera. O circo é o espaço de grande desafio à criatividade, em contraponto com a gravidade, à capacidade humana de apresentação de grandes artistas, com virtuosismo único — corpus, e à especialidade de cada artista revestido de uma dramaturgia na performance, a solo ou em grupo, isto tudo faz o ‘espetáculo’.

Quando olha para o Chapitô, o que vê?

Uma cloud, frente ao Tejo; o futuro! A grande família.

O riso distrai-nos da morte?

A morte é mais uma “estação de metro”. Se tivermos a capacidade de vivê-la, continuar, sair na próxima estação, valeu! O riso dá uma tranquilidade e faz bem à alma.