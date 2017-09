Raquel Castro: “O silêncio não existe”

Investigadora responsável pelo Festival Lisboa Soa que nesta segunda edição decorre na Estufa Fria, até amanhã. O Lisboa Soa é um encontro de arte sonora, com instalações, concertos, performances e workshops. Um ouvido encostado à cidade para a ouvir e descobrir de outra forma

alberto frias

De que primeiro som tens memória?

Lembro-me bem das cantigas de duas rolas que habitavam a casa onde cresci. Cucurruuu...

Ouvindo, não podemos ignorar?

A maior parte das vezes, ignoramos o que ouvimos.

Lisboa é cada vez mais uma cidade ruidosa?

Lisboa será sempre uma cidade à beira-rio e de horizontes vastos. Ainda é possível encontrar zonas tranquilas nesta cidade.

Também foi por isso que procuraste a mudança?

O ruído incomoda-me quando é intencional e demonstra falta de cuidado para com o outro. Acho que a mudança é sobretudo comportamental e é por isso que devemos estimular a nossa capacidade de escuta. Quanto mais atentos, mais responsáveis nos tornamos pelos sons que geramos.

O som da cidade é indistinto ou basta querer ouvir melhor?

Quando o som da cidade é indistinto e não conseguimos sequer ouvir o som dos nossos passos ou do vento nas folhas das árvores, então é difícil ouvir o mundo à nossa volta. É bom poder encontrar perspetiva na paisagem sonora.

Com um marido músico, a música nunca é ruído?

A música é ruído quando nos é imposta nos espaços públicos, provocando uma sensação de impotência muito grande. Não me digam que uma esplanada à beira-mar nos acolhe melhor com uma batida de fundo.

Andamos todos aturdidos com sons vários. Não paramos. Tememos que o silêncio nos devolva o nosso vazio?

O ruído é parte da experiência da cidade, é um sinal de vida. Procuramos o ruído porque ele nos dá uma certa segurança. Tememos o silêncio porque ele é um desconforto mas, na verdade, o silêncio não existe. John Cage procurou a experiência do silêncio total numa câmara anecoica, mas descobriu o som do seu próprio corpo. Então, dependendo do contexto, o silêncio é ruído e vice-versa.

É acima de tudo uma experiência sensorial a que se vive na Estufa Fria?

É uma experiência para viver de ouvidos abertos.

O silêncio é dos adultos ou as crianças também deviam crescer com ele?

Crianças silenciosas nunca serão um bom sinal. Contudo, nunca é cedo demais para se entender onde começa o espaço do outro. Uma criança é perfeitamente capaz de perceber que não deve gritar num restaurante porque isso interfere na qualidade de vida — sua e de todos.

O que surpreendeu na edição o ano passado no Jardim da Tapada das Necessidades?

Pessoas dos 0 aos 80 em silêncio, enquanto ouviam Akio Suzuki a fazer música com duas pedras.