Manuel de Novaes Cabral: “Não há idade para fazer amigos”

Manuel de Novaes Cabral é presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto desde novembro de 2011 e também presidente da direção da Alliance Française do Porto. Licenciou-se em Direito e tem uma pós- -graduação em Economia Europeia. No dia 10 de setembro assinala-se o Port Wine Day, que se estende entre Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos

Rui Duarte Silva

Tende a ver o cálice meio cheio ou meio vazio?

Completamente cheio! Sou otimista por natureza...

Como achamos muitas vezes a casa dos outros melhor do que a nossa, será que os franceses apreciam mais o Vinho do Porto do que nós?

O vinho do Porto é muitíssimo reconhecido e apreciado em todo o mundo, sendo a França o nosso primeiro mercado, em volume e em valor. E é bom ver os portugueses a consumir cada vez mais e, sobretudo, melhor vinho do Porto.

Fez três inter-rails (no tempo da faculdade). O que aprendeu nesse tempo?

A perceber e a conviver com a diferença. A viver com pouco dinheiro. A apreciar o momento. A estar bem em qualquer lado.

As suas viagens são agora outras. Que povo somos aos olhos dos estrangeiros?

Acho que, genericamente, somos acolhedores, simpáticos, divertidos, diferentes, disponíveis. Os estrangeiros gostam de ver/viver a forma como preservamos costumes e tradições, sem prescindir da contemporaneidade.

Chega-se a uma idade com certezas sobre a forma como se fazem amigos?

Não há idade para fazer amigos. E habituei-me a não ter certezas. Mas a ter amigos.

Como gere a aceleração deste tempo?

Tentando entender e acompanhar...

Numa casa ideal devia haver sempre uma boa garrafeira e uma ainda melhor biblioteca?

Em geral, quem gosta de literatura, gosta de vinho. E o vinho acompanha muito bem a literatura. Bons livros, boa música, boa comida, bom vinho e bom ambiente fazem bons amigos. (Acresce que gosto de manter algumas garrafas junto de alguns livros... Conversam, fazem boa companhia.)

Já conseguiu desfazer-se de alguns dos seus muitos livros?

Palavra que já tentei, mas não tenho conseguido. Gosto de livros, quer dos conteúdos quer do livro-objeto. Mas, continuo a tentar...

Será mesmo verdade que o Porto acolhe melhor do que Lisboa?

Todos os portugueses recebem muito bem — e somos demasiado pequenos para alimentar bairrismos. Atuando de braço dado, aproveitando o potencial imenso do nosso país, que é feito da soma das partes, ganhamos todos!

A que brinda?

No cargo que exerço atualmente, brindo à excelência da Região Demarcada do Douro e aos viticultores que, todos os dias, trabalham arduamente para nos proporcionar melhores vinhos. E, naturalmente, ao Port Wine Day, que celebramos no dia 10 de setembro, evocando a criação da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro Vinhateiro (1756).