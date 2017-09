Francisca Cortesão: “A minha música tem sido ouvida bastante longe”

O piano chegou antes da escola?

Formalmente, chegou depois, mas sempre esteve por perto. Em casa da minha tia-avó, que foi a minha primeira professora, havia um piano de meia cauda, e uma das minhas memórias mais antigas é estar ali ao lado a ouvi-la tocar. Cheguei a ter aulas de piano numa escola de música do Porto entre os 10 e os 13 anos e acho que até tinha algum jeito. Mas, depois, as bandas de garagem e a guitarra, que entretanto comecei a aprender com os meus amigos, levaram-me por outro caminho.

O que nos dão na infância pode ser determinante para o que viremos a ser?

Se sim!

Curiosamente, vivemos entre a sofreguidão cultural e o desleixo. Andamos desorientados?

Há tanta coisa para ver, ouvir... Parece-me que alguma desorientação é inevitável.

A tua/vossa música tem todas as condições para ser ouvida ‘mais longe’. O que falta?

Tem sido ouvida bastante longe, muito mais do que seria sequer imaginável quando comecei a fazer música. Até temos uma editora nos EUA. Fico mesmo muito contente quando sei que nos ouvem com gosto, seja em que parte do mundo for.

O que te fascinou na América quando a visitaste?

As paisagens abertas, a dimensão desmesurada de tudo.

Cada um dos estados parece um país diferente?

Entre os três que conheço, Washington, Oregon e Califórnia, vi bastantes afinidades.

Havia imprevisibilidade que justificasse a América a que assistimos?

Estivemos na Califórnia com Minta & The Brook Trout mesmo antes das eleições, e acho que nem os mais pessimistas de entre as pessoas com quem falámos previam aquilo a que assistimos.

Fazer canções é uma boa forma de rentabilizar a tristeza?

Se calhar, é!

Tens tolerância suficiente para as pessoas a quem a música “não diz muito”?

Claro. Há certamente uma data de coisas que apaixonam outras pessoas e às quais eu sou mais ou menos indiferente. Corridas de carros, por exemplo.

Como é que se fazem revoluções hoje em dia?

Gostava de ter uma boa resposta, mas não faço a menor ideia.