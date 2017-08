Tozé Brito: “Temos hoje um mercado atemporal”

Tozé Brito: 50 anos de carreira assinalados em 2017. Foi lançada a biografia “Eu Sou Outro Tu” e está a preparar um novo disco. É diretor e administrador da SPA

Porque demorámos tanto a ganhar a Eurovisão?

Porque a canção, o arranjo e o intérprete nunca tinham sido circunstancialmente tão perfeitos para a Eurovisão, porque nunca tínhamos apostado tanto na diferença e porque só este ano o voto do júri especializado se sobrepôs ao voto popular.

A atitude é meio caminho conquistado?

A atitude de rutura com a estética dominante, desde que passe pela assertividade e nunca pela arrogância, é meio caminho conquistado.

Andámos décadas atrás da internacionalização. E afinal a (nossa) identidade não era mais importante?

É sempre mais fácil internacionalizar o que é genuinamente nosso, diferente e original, mas já o tínhamos tentado fazer anteriormente, sem resultados positivos. Digamos que a conjuntura foi este ano perfeita para chegarmos ao fim em primeiro lugar respeitando a nossa identidade.

O que é uma boa canção?

Difícil de dizer... o que é um bom livro, um bom quadro ou um bom filme? Qualquer avaliação qualitativa é sempre pessoal e subjetiva. Talvez em arte o maior teste de qualidade seja mesmo a longevidade.

Passaste pela Polygram e pela BMG. O mercado mudou muito nos últimos anos?

Temos hoje um mercado atemporal. A cultura da era digital ultrapassa fronteiras de espaço e tempo, tudo existe em simultâneo, tudo está disponível para ser usado agora, muitas vezes gratuitamente e ilegalmente. Dizer que o mercado mudou muito é pouco, ele é hoje outro mercado e desregulado.

Esta falta de apreço pelo disco/CD enquanto objeto não revela algo da sociedade em que vivemos?

Na sociedade em que vivemos os apegos materiais são cada vez mais fortes, mas num disco ou CD o que conta é o conteúdo e esse pode ser obtido muitas vezes gratuitamente. A gratuitidade bate infelizmente qualquer apreço.

Depois de Jay-Z ter samplado uma música tua e do José Cid (‘Todo o Mundo e Ninguém’), Madonna com este súbito amor por Lisboa pode ser a próxima?

Nunca tinha pensado nisso... Vou enviar-lhe o meu contacto e uns CD, e se houver uma próxima pago eu o jantar!

Estar com o passado bem arrumado, dá-nos um presente muito melhor?

É fundamental arrumar o passado para viver melhor o presente e olhar em frente. Eu não sou de onde venho, sou para onde vou e não tenho saudades de mim mesmo.

Todos os homens são românticos ou alguns não vieram equipados com esse atributo?

Todos os homens são românticos do pescoço para baixo, na cabeça é que diferem muito.

50 anos de carreira e “still crazy after all these years”?

Faço a cama e o coração todas as manhãs, mesmo sabendo que tenho de os abrir todas as noites. Still crazy enough para não bater com a porta e desistir.