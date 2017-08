Luís Ferreira: “Temos uma sociedade adulta infantil”

Luís Ferreira é o diretor do Festival Bons Sons, que decorre até dia 14 na aldeia de Cem Soldos (perto de Tomar) e que envolve a comunidade de uma forma invulgar

tiago miranda

Temos muitas vezes uma relação difícil com as nossas origens?

Sim, só somos adultos quando nos reconciliamos com a família, a terra, as raízes, quando rimos de nós próprios e nos conseguimos ver de fora. Temos uma sociedade adulta infantil, e não pelas melhores razões.

Já não é estigmatizante ser ‘da aldeia’?

Tudo é estigmatizante na vida se não tivermos autoestima. A minha vida em Cem Soldos sempre foi cheia. A ausência de referências nunca ajuda, e Cem Soldos quer criá-las para o resto do país. Podemos ajudar nisso.

Estamos a descobrir a autoestima?

Sim, já poucos ousam dizer que não gostam de música portuguesa, já sabem o ridículo que isso é. Faço parte de uma geração europeia que sempre viveu em liberdade. Não consigo compreender como não ter um discurso de esperança neste contexto.

O Bons Sons é um dos exemplos de festival que põe um lugar no mapa (mesmo que ele já lá estivesse). Ganham todos?

Quantos mais pontos existirem no nosso mapa, melhor. Gabamos a diversidade do nosso país, mas somos completamente iletrados quanto a ela. Enquanto assim for, corremos o risco de estar em bicos de pés, à espera de tendências internacionais, e de não passarmos de uns deslumbrados copiões.

O que se tornou essencial para a concretização de um sonho?

Não fazemos nada se não acreditarmos, e quanto mais fazemos mais acreditamos. Acreditar e fazer levam à concretização e à realização. A concretização é a forma mais eficiente de partilhar um sonho.

Andámos durante muito tempo a limitar essa capacidade de sonhar?

Somos sobreviventes, andamos alienados e entretidos. O sonho requer mais realidade do que parece à partida. A capacidade de abstração e projeção necessita de uma matriz real para ter sentido.

Num mundo em colisão, cada um pode fazer a diferença?

Se acreditarmos no nosso poder de concretização, sim. Ninguém é substituível. À partida, fazemos sempre a diferença.

É essencial que a festa na aldeia se faça com música portuguesa?

Não, o essencial é existir afinidade entre público e conteúdos. A música portuguesa tem sido o ‘ponto de caramelo’ para criarmos esta relação entre encontro e descoberta.

O que é ainda melhor este ano?

O modelo comunitário do Bons Sons torna-o muito orgânico. A escala humana, apesar do crescimento, é a recorrente novidade. A ela podemos somar um festival mais ecológico e mais atividades para a família.

Qual foi o primeiro grande disco que te encheu as medidas?

O “The Wall”, dos Pink Floyd, que ouvia ao adormecer. Era a vantagem de partilhar o quarto com irmãos mais velhos.