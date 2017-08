João Carvalho: “Hoje temos o respeito de todos”

João Carvalho, diretor do Festival Paredes de Coura (e do Primavera Sound, no Porto). Na próxima edição em Paredes de Coura (a celebrar as bodas de prata), o festival recebe Beach House, Ty Segall, Future Islands ou Benjamin Clementine. Começa dia 16 de agosto

Hugo Lima

1. O festival é o elixir da tua juventude?

Penso tantas vezes nisso. Sinto mesmo que sim. É a minha vitamina diária.

2. Há 25 anos, 160 contos deu exatamente para quê?

Para tudo!

3. O que distinguia o grupo de amigos que deu origem ao festival?

Tivemos uma boa ideia e fomos teimosos e insistentes. Acreditámos sempre. De resto, unia-nos — e une — o bom gosto musical e a amizade.

4. Estarem longe de Lisboa, nunca foi um problema?

Ai foi, foi. No início foi bem penoso, especialmente no que diz respeito a patrocínio. Sabes tão bem quanto eu o quanto chateia ouvir com paternalismo: “vocês são lá de cima, do Minho, já lá fui uma vez, aquilo é muito bonito e tem vaquinhas”… Hoje temos o respeito de todos mas não foi fácil.

5. Apesar de a estrutura ser hoje outra, consegues continuar a manter a proximidade com as pessoas?

Consigo e tenho muito gosto nisso. Acredito que só mantendo essa proximidade, conversando e trocando ideias, é que consegues perceber como pensa o nosso público. Gosto de acreditar que esta minha proximidade com as pessoas contribuiu para que Coura seja cada vez mais um festival de afetos.

6. O país aguenta tantos festivais?

Se aguentou a troika e o tetra do Benfica…

7. Temos sabido acompanhar o ritmo do turismo em Portugal?

Quando me dizem que só posso gastar 2500 caracteres nesta entrevista não me podem pedir para responder a esta pergunta. Não chegariam.

8. Alguns preferem visitar Londres a ir ao Minho... Valorizar o que é nosso ainda é uma lição a aprender?

É um facto e conheço vários casos. Confesso que não consigo disfarçar o quanto me irrita quando me dizem que já foram a determinado país ver determinado artista que já esteve em Coura e depois argumentam que o festival é longe ou quando se dizem admiradores do festival e do conceito sem nunca lá terem ido. Ainda assim, parece-me que valorizar o que é nosso é uma lição cada vez mais aprendida e que cada vez mais sabemos não só dar valor como partilhar e comunicar com orgulho o que temos por cá.

9. Pensando que os filhos mais novos acabam por receber mais cuidados... como se faz a gestão entre o Primavera e o Paredes de Coura?

Tentando distribuir o mimo. Passámos tantos problemas com o mais velho que isso nos deu experiência para educar e aturar as birras do mais novo.

10. Que concerto continuas a revisitar vezes sem conta na tua memória?

Arcade Fire em 2005 às 20h, ainda com luz solar e Black Rebel Motorcycle Club, em 2004, debaixo de um dilúvio. Mas também os Rollins Band pela emoção de pela primeira vez termos uma banda grande a tocar. Chorei.