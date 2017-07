Joana Barrios: “Não me sinto de lado nenhum”

Joana Barrios, atriz (do Teatro Praga). Faz televisão no Canal Q. Acaba de editar o livro, “NHOM NHOM: Comida para Crianças que Todos Vão Querer Comer”. Foi porteira da discoteca Lux, em Lisboa

Carlos Pinto

1. Cozinhar é quase sempre um ato de amor?

Cozinhavas para pessoas de quem não gostasses de maneira nenhuma?

2. Que primeiro prato te encheu as medidas?

Açorda de poejo e quando aos sábados íamos ao mercado e a minha mãe comprava peixe-espada preto e o fazia frito com arroz de tomate.

3. Vivemos numa total obsessão com a comida saudável?

Do que consigo apreender, acho que do descontrolo-barra-não-quero-saber-como-ali-um-croquete-e-uma-bica-ao-pequeno-almoço se passou para os regimes free. Se comes tudo, esquece, és nada. Porque a cena agora é a privação por razões de natureza (preencher a gosto) ________ , em prole de (preencher a gosto)__________. Isto dificulta tantas coisas!

4. Já mãe de dois filhos, o que não se para de aprender?

Tudo. E em relação a tudo na vida. A Mercedes [que tem dois anos e meio] não consegue parar de me surpreender com a sua objetividade, com a forma maravilhosa como, afirmando-se, espalha amor. Com o Álvaro, que tem dois meses, aquela coisa de ao segundo já se poder ser mais blasée não me assiste: vibro com tudo da mesma forma, sinto-me novamente mãe pela primeira vez. E isso é maravilhoso. São pessoas novas, em construção.

5. A vida no Alentejo fez com que nunca perdesses o pé em Lisboa?

Eu não me sinto de lado nenhum, mas se me sentisse de algum sítio era do Alentejo.

6. À porta da discoteca o carácter de cada um fica mais a nu?

Fica com uma boa lingerie, com um par de chinelos, de smoking, com um grande decote, com muitas plumas, com saltos vertiginosos, de saias, de ténis de correr...

7. Os pais não se estarão a ausentar da educação dos filhos?

Os pais de hoje são muito participativos em muita coisa em que não eram no meu tempo, porque além de pais, querem ser cuidadores, guardiães, referência, amigos, treinadores, ídolos... A eventual tendência de ausência que perguntas pode ser o não querer carregar o peso da função de educador na vida dos filhos, porque às vezes ser bad cop é chato, mas demitir-se disso de educar é muito doido.

8. Foi o acaso que te fez querer ser atriz?

Ainda não sei porque é que quis ser atriz. Eu querer querer, queria estabelecer diálogo. E achava que era sendo atriz.

9. Podias ser uma personagem de Almodóvar, sem esforço. O humor ainda nos salva de tudo?

A mim salva-me sempre!

10. O que é hoje essencial para uma relação funcionar?

No nosso caso, acho que funcionamos porque alimentamos o amor de tudo o que nos acontece, sendo que o amor foi a primeira coisa a acontecer-nos. Entre mim e o Carlos há espaço para a amizade, para o companheirismo, para a ficção, para a estupidez, para o espaço, a família, o indivíduo, o trabalho... Respeitamo-nos.