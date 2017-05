Ana Brandão: “Estar nua é bom”

1. Demorou algum tempo para que a igreja declarasse o ‘fim’ do Inferno. Ele está no meio de nós?

Está dentro de nós. Em algumas pessoas está mais tempo do que devia.

2. Da “Divina Comédia” de Dante (um texto escrito no séc. XIV) o que continua a fazer sentido?

Dante. Dante continua a fazer sentido. Um indigente exilado. Vítima de um extremismo elitista. Alguém que é forçado a sair da sua terra por questões políticas, religiosas e sociais. Alguém que foi na época visto como indesejável e é hoje um marco na cultura mundial. Há por vezes tanto onde parece não existir nada.

3. A culpa não (te) inibe o prazer?

Se tiver de ser, faço às escondidas.

4. Há poucos homens realmente livres. João César Monteiro foi um deles?

O João faz muita falta. O que diria ele quando estivemos governados por coelhos, portas e cavacos? Em 1970, no seu filme “Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço”, disse: “Este país, senhores, é um poço onde se cai, um cu de onde se não sai.”

5. Os teatros voltaram a estar cheios. Vamos em busca do real mesmo que seja encenado?

Há quem diga que o sonho e a realidade não ocupam o mesmo espaço. No teatro, sim. Na arte, sim. Por isso, enquanto houver sonho e vida, haverá público.

6. Entre o Carlos Bica e o Real Combo Lisbonense, tens o melhor de dois mundos?

Para ser mesmo de arromba, junto o João Paulo Esteves da Silva e aí seriam três mundos perfeitos. Como os amores. Os perfeitos. As flores.

7. Também és personagem quando cantas?

Quando não sou, sinto-me nua mas isso é bom. Estar nua é bom.

8. O que descobriste antes, a canção ou a representação?

A canção. Com 5, 6 anos, cantava em frente ao espelho com a minha mãe a gritar da cozinha: “Estás a desafinar. Presta atenção. Senão consegues, cala-te!” Não me calei.

9. O que arde cura, ou o que cura é o amor?

Já tive de curar muitas vezes o desamor mas foi sempre com o amor que o sarei. Ele não me larga e eu não o largo.

10. O que supera o prazer de andar de bicicleta na cidade?

Andar de bicicleta na cidade com o meu amor, junto ao rio Tejo.