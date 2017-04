São José Lapa: “No fio da navalha... tentando sempre o equilíbrio”

JOÃO LIMA

Se a idade nos ajuda a relativizar tanta coisa, porque não espanta o medo?

Cabe aos mártires, aos fanáticos, aos terroristas, ‘derrotar’ o medo... aos restantes, aos muitos milhões de outros, resta-nos gerir esse medo, controlando-o e por vezes vencendo-o. O medo esse de que nem a finitude nos salva mas antes pelo contrário...

O mundo brinda-nos cada vez mais com os imprevisíveis. Isso faz-te viver de que forma?

No fio da navalha... na corda bamba... tentando sempre restabelecer o equilíbrio.

Estamos mais passivos no nosso olhar sobre os outros?

Não. Mesmo que me coloque no lugar do outro, caio na armadilha da pequenez de opinar sobre o outro... O teatro, as suas personagens e Portugal dos anos 50 foram também os meus professores.

A tua mãe era professora de piano. Conseguiste ficar com alguma da disciplina dela?

Sim. O prazer de fazer a coisa, o encenar, o cultivar, o fazer, fazer...

O “Humor de Perdição” acabou por ser um marco?

Ah sim, para a mentalidade conservadora (estúpida mesmo) da época, sem dúvida. E claro para o Herman José, que saiu vencedor dessa proibição político-religiosa... dessa apostasia à portuguesa.

O riso salva-nos do mal?

Citando Hannah Arendt: “A permanência da autoridade requer que as pessoas ou a sua função seja respeitada. O maior inimigo da autoridade é o desprezo e o mais seguro de a minar é o riso.”

Aprender até morrer (dizias tu). E todos os dias o novo te surpreende?

Sem dúvida, claro que sim.

As Aguncheiras são um espaço de criação e de refúgio?

Sim, senhora... o paraíso da criação e estudo.

Lês à tua neta?

Invento... assim as histórias permitem que eu também curta.

As mulheres ainda vão governar o mundo?

Tenho esperança que tal aconteça nos próximos anos, isto... se entretanto o Trump, o Kim Jong e outros não nos mandarem a todas/os para o ‘galheiro’!