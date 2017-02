“I, Daniel Blake”, de Ken Loach, mostra a luta de um homem contra o absurdo da máquina burocrática e a falta de humanidade dos serviços do Estado. É uma experiência cinematográfica que nos sacode o coração: Daniel Blake é um herói simples que nos comove enquanto perde a batalha contra a Segurança Social. Juntámos três ex-governantes que tiveram esta pasta em Portugal (Pedro Mota Soares, Bagão Félix e Idália Serrão), fomos ao cinema com eles e o resultado é de leitura obrigatória. “Todos os dirigentes políticos, autoridades, funcionários de serviços públicos e de serviços que têm uma relação muito forte com a população deviam ser obrigados a ver este filme”